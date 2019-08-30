兩廳院全台首辦「輕鬆自在場」　為不同族群打造「無壓力」欣賞表演環境

▲「輕鬆自在場」的理念是讓每個人都擁有選擇權，可以沒有壓力的親近表演。（圖／兩廳院提供）



記者林育綾／台北報導

年老、健康條件不佳、攜帶幼兒⋯等不同條件的觀眾，都有機會在更友善、無壓力的環境下親近表演藝術了！國家兩廳院將導入國際行之有年的「輕鬆自在場」概念，推動文化平權，打造共融劇場，今年下半年起，陸續規劃輕鬆自在場演出。在輕鬆自在場裡，觀眾可以依自身條件與需求欣賞節目，兩廳院也將配合調整服務方式，讓各種條件的民眾，都可以沒有壓力的親近表演。

許多藝術表演都非常精彩，但過往在劇院或表演廳裡，由於場合較「隆重」，讓一些有不同情況的族群難以融入，不敢踏進劇場欣賞演出。例如妥瑞症、自閉症、天使兒，須要戴呼吸器或無法久坐的人，甚至是焦慮的上班族、帶著小孩的家長⋯等。

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而「輕鬆自在場」(Relaxed Performance)的理念，是讓每個人都擁有選擇權，並不會有人因自身的條件而讓接觸藝術的這件事受到阻礙。

▲孩子發出聲音也不用擔心異樣眼光。（圖／兩廳院提供）

兩廳院的「輕鬆自在場」計畫於今年7月首次試辦後，即收到許多夥伴們的探詢與鼓勵。此次與玉山文教基金會、證券櫃檯買賣中心攜手，希望更積極推動輕鬆自在場理念，邀請更多單位共同合作，落實共融藝術與文化平權的理念。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝認為，輕鬆自在場其實是在為「大家的未來」做準備，「任何人都會面臨老化或健康條件不佳的狀況，因此可以說，輕鬆自在場是為所有人設計。我相信台灣社會文化發展到現在，應該已經成熟到可以用更包容跟開放的姿態，去面對不同條件觀眾的需求，雖然我也知道這是一個很大的挑戰，但我們願意盡全力以赴。」

▲演出團隊的認同是輕鬆自在場前進關鍵。（圖／兩廳院提供）

劉怡汝表示，輕鬆自在場是打造共融劇場非常重要的一步，兩廳院先以推廣的方式讓大眾理解輕鬆自在場的想法，最終目標則是讓輕鬆自在場的概念，落實在日常之中。這項工作只靠兩廳院，速度不夠快，力量不夠大，因此需要夥伴一起努力。很高興此次玉山文教基金會與證券櫃檯買賣中心的支持及演出團隊的認同，讓台灣表演藝術跨出了重要的一步，這對兩廳院跟許多觀眾都是非常大的鼓舞跟鼓勵。

▲玉山文教基金會與證券櫃檯買賣中心的支持讓台灣表演藝術跨出了重要的一步。（圖／兩廳院提供）

今年的第一場輕鬆自在場正式演出，為11月份國際知名樂團「皇家大會堂銅管五重奏」（Brass of the Royal Concertgebouw Orchestra）音樂會，由玉山文教基金會冠名贊助，證券櫃檯買賣中心節目主要贊助。兩廳院預計邀請樂齡朋友、偏鄉地區學生，以及各種不同身體需求與條件觀眾一同觀賞，總計350位民眾參加。

玉山銀行暨玉山文教基金會董事長曾國烈表示，「推動藝術教育是玉山持續在做的事，很高興多年累積的成果能逐步獲得各界熱情迴響，對兩廳院輕鬆自在場的理念我們全力支持，相信台灣表演藝術環境在眾人共同努力下可以更共融、更美好。」證券櫃檯買賣中心副總經理林瑛珪表示，「打造溫暖的劇場環境，讓藝術參與不再處處卡關，是推廣藝術的重要一步，輕鬆自在場的多元概念就是最好的示範。」

而自2020年起，「輕鬆自在場」將由玉山文教基金會冠名贊助5場，兩廳院也將在2020年的TIFA台灣國際藝術節開始，推出售票的輕鬆自在場演出，讓共融真正成為日常。

▲兩廳院藝術總監劉怡汝(左4)與贊助企業玉山文教基金會董事長曾國烈(中)，證券櫃檯買賣中心副總經理林瑛珪(右4)及參加輕鬆自在示範場觀眾合影。（圖／兩廳院提供）