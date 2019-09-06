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紐約一夜爆紅！印尼天才鋼琴少年來台　「兩廳院夏日爵士派對」壓軸登場

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▲▼ 紐約一夜爆紅！印尼天才鋼琴少年喬伊．亞歷山大(Joey Alexander)來台，「兩廳院夏日爵士派對」壓軸登場。（圖／記者林育綾攝）
▲在紐約一夜爆紅！印尼天才鋼琴少年喬伊．亞歷山大(Joey Alexander)來台，「兩廳院夏日爵士派對」壓軸登場。（圖／兩廳院提供，下同）

 記者林育綾／台北報導

2019「兩廳院夏日爵士派對」在9月6日進入壓軸！出生於印尼的喬伊．亞歷山大(Joey Alexander)，家鄉沒有爵士專業教育，在自學和受到大師啟蒙下，9歲比賽就打敗17國共43位音樂家、12歲更獲得葛萊美獎雙提名，成為史上年紀最小的入圍者！如今他將首度來台飆琴藝，在國家音樂廳傳奇登場。

▲▼ 紐約一夜爆紅！印尼天才鋼琴少年喬伊．亞歷山大(Joey Alexander)來台，「兩廳院夏日爵士派對」壓軸登場。（圖／兩廳院提供）
▲出生於印尼的喬伊，6歲起開始自學鋼琴。

喬伊出生於印尼，由於家鄉峇里島沒有專業的爵士教育，6歲開始透過父親的鋼琴音樂專輯自學，8歲時受到爵士大師賀比．漢考克的啟蒙和鼓勵，決定將童年獻給爵士樂，9歲的時候便打敗來自17個國家的43位音樂家，贏得了2013年的Master-Jam Fest大獎賽首獎。

請繼續往下閱讀...

10歲時他突然在紐約一夜爆紅！原因是2014年時，林肯中心爵士音樂總監溫頓．馬沙利斯(Wynton Marsalis)無意間看見喬伊的網路上的演出片段，便在社群網路上公開讚賞喬伊是「我的英雄(My Hero.)」並邀請他到林肯中心的爵士隊演出。

喬伊當時演奏爵士鋼琴家瑟隆尼斯‧孟克(Thelonious Monk)最經典的作品Round Midnight，巧妙地掌握曲目變化，展現超齡的演奏技巧，演出結束後，讓當時才10歲的他造成了爵士界的轟動，在社群網路上瘋傳，吸引了約50萬的觀看次數，隔天被《紐約時報》報導稱喬伊在紐約爵士音樂圈「一夜爆紅」(overnight sensation)，從此成為爵士界的當紅新秀，受邀至各大音樂節目演出。

喬伊．亞歷山大(Joey Alexander)在紐約一夕爆紅的演奏：

2015年發行個人專輯《最喜愛的事》(My favorite things)，喬伊即榮獲葛萊美「最佳爵士即興獨奏獎」和「最佳爵士演奏專輯」的雙項提名，在2016葛萊美獎頒獎典禮上演出後，現場貴賓明星全場起立鼓掌，成為登上葛萊美頒獎典禮舞台史上最小的音樂家。

至今喬伊已錄製了4張專輯，全部由獲得葛萊美獎的製作人傑森奧萊恩製作，他們也將創造新紀錄，嘗試各種不同爵士曲風並挑戰高難度爵士名曲。

▲▼ 紐約一夜爆紅！印尼天才鋼琴少年喬伊．亞歷山大(Joey Alexander)來台，「兩廳院夏日爵士派對」壓軸登場。（圖／兩廳院提供）
▲此次將是喬伊首度來台演出！

他在2014年搬到紐約市後成立了三重奏，並與各大爵士名家合作演出，至於未來的規劃，喬伊只說了「音樂人不會停下腳步」。目前在美國和全球各地的著名場地和主要節日演出，包括特拉維夫、蒙特利爾、阿布達比、新加坡、東京、布拉格、香港、巴黎和他的家鄉印度尼西亞等，這回首度到台灣，希望帶給觀眾精彩的爵士音樂饗宴。

▲▼ 紐約一夜爆紅！印尼天才鋼琴少年喬伊．亞歷山大(Joey Alexander)來台，「兩廳院夏日爵士派對」壓軸登場。（圖／兩廳院提供）
▲2019夏日爵士派對記者會大合照，左至右：喬伊.亞歷山大、兩廳院節目部經理施馨媛、爵士鋼琴家許郁瑛。

2019兩廳院夏日爵士派對—喬伊．亞歷山大三重奏
9月6日19:30 國家音樂廳
演出者：
鋼琴/ 喬伊．亞歷山大 Joey Alexander
鼓手/ 肯德里克．斯科特 Kendrick Scott
低音提琴/ 克里斯．馮恩 Kris Funn
購票請洽兩廳院售票網

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