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「想到台灣」每看必哭！吳念真編導《再會吧北投》Plus衛武營加場確定

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▲▼ 吳念真編導《再會吧北投》Plus衛武營加場確定（圖／綠光劇團、衛武營提供）
▲吳念真編導《再會吧北投》Plus衛武營加演確定！（圖／綠光劇團、衛武營提供）

記者林育綾／台北報導

綠光劇團《再會吧北投》PLUS今年在北中南各地演出19場，原巡演已告一段落，但由於好評不斷，受到許多劇迷熱烈反映，今（6日）確定在高雄衛武營加場演出！編導吳念真曾說，每次看劇中一段女演員「被迫跳火坑」的戲，都忍不住會哭，也聯想到現在的台灣。

《再會吧 北投》PLUS是一齣本土音樂劇，去年推出時票房極佳，今年又推出Plus升級版，由吳念真編導、國寶音樂大師陳明章擔任音樂總監、雷輝和李永豐製作，演員群集結柯一正、王彩樺、陳竹昇、方宥心、楊大正、呂名堯⋯等實力派同台飆戲，日前在全台北中南巡迴演出19場，場場爆滿、售罄一空。

劇情描繪民國50年代，北投溫泉酒家林立、情色文化興盛的時代氛圍，述說人與人之間的情感牽動，還有庶民們面對命運的奮鬥和掙扎，感動無數觀眾。

請繼續往下閱讀...


▲劇中一場女演員被迫「跳入火坑」的戲，讓吳念真每看必哭，也讓全場觀眾揪心、流淚。（圖／綠光劇團）

在巡迴演出之前，吳念真就曾經分享過，每次看2位女演員彩排那段即將「入火坑」的戲，都會忍不住落淚。因為演員唱得太好、太動人，那瞬間會忘記是自己寫的劇本，「像是看著自己的女兒，正在遭遇那樣的處境，很想替她做些什麼，卻無能為力；這種感受也像是我們面對現在的台灣。

吳念真當時透露，台灣現狀很多事情都是這樣，例如現在的選舉，或是國家認同的紛亂，讓你很想多做些什麼，卻什麼也做不了；因為一旦有更大的權力說話或壓迫，你說什麼也不是了。他感慨「我們隨時隨地都在面對各式各樣的無可奈何，這些無可奈何如今依然存在，不是只有在北投，也不是只有以前的時代。


▲吳念真曾在謝幕鞠躬致詞，提到發大財雖然很重要，但不能失去尊嚴，讓全場掌聲不斷。（圖／綠光劇團提供）

吳念真也在不久前的謝幕現身致詞，說到「發大財雖然很重要，尤其現在很流行這句話，但是在賺大錢的過程裡面，拜託千萬不要失去這塊土地、這個國家每個人的『尊嚴』和『清白』。」這一席話流傳到網路後，也被網友狂讚「超警世！」「整個打中內心！」

綠光劇團原已決定今年不再加演，但眾多劇迷不斷打電話到詢問加場可能性，為回應觀眾懇切的熱情，綠光劇團與衛武營幾經協調討論，決定於10月20日19:30加演，並已在今（9/6）中午12:00正式啟售，讓更多觀眾有機會進劇場感受《再會吧北投》PLUS的精彩魅力。

更多《再會吧北投》PLUS加演與購票訊息，可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）或綠光劇團官網（http://www.greenray.org.tw）查詢。

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