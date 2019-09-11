脫單必備！「粉紅月老車票」台北捷運雙連站開賣　還送「捷緣籤詩」

▲「搭紅線、捷好緣」月老車票，正面刻有「百年好合」，背面則是雙頰紅潤的月老頭像。（台北霞海城隍廟提供）

圖文／鏡週刊

台北捷運公司出了紅色票卡？原來這是台北捷運公司與台北霞海城隍廟合作「搭紅線、捷好緣」的月老車票，就在今天（9月11日）於「雙連站」獨家開賣。

每年中秋是月下老人的生日，所謂月圓人團圓，因此台北捷運公司與台北霞海城隍廟合作，這回於月老誕辰（農曆8月15日）之前、也就是9月11日早上開賣獨家月老車票，「搭紅線、捷好緣」月老車票，票卡正面是鉛錢造型、刻有「百年好合」，背面則是雙頰紅潤的月老頭像，售票機還會印出籤詩做留念，這次特別選在捷運紅線「雙連站」獨家長期販售。

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▲在雙連站購買月老車票時，售票機還會列印紅色捷緣籤詩。（台北霞海城隍廟提供）

雙連站內設了2台自動售票機，售票機旁更以月老像及台北霞海城隍廟為主視覺設置3D彩繪。購買時，自動售票機螢幕會出現「單身」及「非單身」兩個選項，選擇一項後，並於心中默念祈求對象或條件。購票完成後，售票機會列印紅色捷緣籤詩。單身者，月老會給增加桃花運的小偏方；已經有對象者，收據內將會隨機推薦大稻埕約會行程及活動配合商家。

月老車票特別設計為「捷運2次票」（同一日內可不限距離搭乘北捷2趟），每個售價新台幣100元，每人每次限購2個，票卡啟用後不回收。此外，開賣當日備有500個月老小福袋，隨票卡免費贈送，送完為止。



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