年年中秋送愛　蔡淑惠籲捐參考書等物資助弱勢孩子讀書脫貧

▲國民黨台南市議員蔡淑惠，特別在中秋節前夕邀集愛心企業，捐贈569分月餅禮盒和2百元小紅包，讓安平區和南區13所小學569位低收入小朋友，感受到社會溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年年中秋送愛，國民黨台南市議員蔡淑惠，今年又特別在中秋節前夕邀集家具商業公會、吉富展覽公司、東東餐飲等企業，愛心捐贈569分月餅禮盒和2百元小紅包，讓安平區和南區13所小學569位低收入小朋友，感受到社會溫暖，更籲請社會人士能捐贈參考書等物資，讓小朋友能努力讀書脫貧。

議員蔡淑惠邀請南區婦女會邱秀月理事長、家具商業同業公會吳文智理事長、吉富展覽有限公司林武宏董事長、東東餐飲企業李日東董事長等社會人士，搭上愛心列車中秋送愛。

蔡淑惠表示，近來看到兩則新聞讓她很感動，一則是嘉義一名單親低收入女孩，雖然沒有書桌仍勤奮苦讀考上嘉義女中，未來希望成為一名律師幫助更多的人，另一則是保全父親檢二手參考書用立可白塗答案，兒女也爭氣上台大醫和政大。





認真讀書的孩子真的不會變壞，蔡淑惠感性說，有一次在跑行程，一位媽媽突然拉住她不斷說謝謝，曾因為她的幫忙獲捐一張書桌，從此孩子愛上讀書，成績突飛猛進，熱心捐贈書桌的台南市家具商業同業公會也在這次的愛心送暖行列中，多年來已捐出700多張書桌協助低收入戶小朋友。

蔡淑惠表示，這次愛心送暖共捐出569份的月餅禮盒和內裝著200元的小紅包，捐贈給日新、永華、志開、省躬、龍崗、喜樹、新興、石門、安平、西門、新南、億載、大同等13所國小的569位弱勢小朋友，也特別提醒校長，發放禮品時請特別注意小細節，以免被同儕貼標籤，希望小朋友們是快樂的拿到愛心禮物，也籲請社會人士能捐贈參考書等物資，協助小朋友能努力讀書脫貧，她堅信小朋友在社會滿滿關愛下將能自信的成長，因為有自信的孩子必定大器未來更能成器，會以愛回饋讓小朋友們感受溫暖的社會。