大安分局長再出奇招　中秋自製「大安柚」月餅贈同仁

▲創意滿點的北市大安分局分局長周煥興中秋親手做月餅給同仁。（圖／翻攝臉書「大安波麗士」粉絲專頁）

記者徐愷昕／台北報導

中秋將至，人民保母仍需犧牲假期留守工作崗位，有鑑於此，創意滿點的北市警大安分局長周煥興突發奇想，主動與轄區內的糕餅業者聯絡，開模製作出獨一而二的「大安柚月餅」贈送同仁，慰勞大家的工作辛勞，繼去年的手摘柚子及客製柚皮肖像畫後，今年順利又掀起一道話題。

▲大安柚外型討喜，可愛得讓人捨不得吃（圖／翻攝臉書「大安波麗士」粉絲專頁）

今年中秋節，台北市大安分局分局長周煥興準備了700多份中秋禮盒致贈同仁，裡面除了親手摘的新鮮柚子外，還有特製的「大安柚月餅」。這批大安柚月餅是周煥興帶領主管同仁一同參與製作的，不僅形狀特別，上頭還刻有「大安」字樣，象徵大家吃了都平安，送禮用心程度大爆表。許多同仁收到後紛紛表示太可愛了捨不得吃，也有同仁玩笑表示看到月餅圓圓的樣子跟分局長身材很像，有趣形容逗得現場笑聲不斷。

這次的客製化月餅為抹茶紅豆口味，不只外型精緻，口味也深受好評，許多在乎身材的女警嚐過後皆表示「外皮抹茶香濃不甜膩，紅豆內餡甜度適中，吃了也絕對無負擔」。

周煥興表示，警察工作相當辛苦，不時需要輪守崗位服務民眾，犧牲掉了許多家庭時間，大安分局最不缺的就是驚喜，希望每個節日都能透過小驚喜讓同仁期待又開心，鼓舞大家的上班士氣。

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▲周煥興帶領同仁親手做月餅（圖／翻攝臉書「大安波麗士」粉絲專頁）