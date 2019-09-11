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B'z福岡演唱會台灣零時差直播 稻葉浩志：把愛傳到台灣

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▲▼B`z 。（圖／翻攝自B`z台灣歌迷粉絲團）

▲B`z今年已經迎來出道第31年 。（圖／翻攝自B`z台灣歌迷粉絲團）

記者蔡名翔／綜合報導

日本殿堂級搖滾樂團B’z開始2019年的LIVE-GYM巡演，在昨天（10日）於福岡開唱，雖然距離上次來台開唱已經有18年，但是這次台灣歌迷可以買票到威秀影城，收看零時差的現場轉播，8月29日開賣的預售票在10分鐘內被秒殺，「B’z台灣歌迷粉絲團」向威秀尋求加開場次，依舊一票難求，主唱稻葉浩志在演唱會上向歌迷喊話「把愛傳到台灣」，同時也秀了一句中文「大家好」，逗翻影城裡的台灣粉絲。

主唱稻葉今年已經54歲了，爆發力與續航力似乎沒有被年齡所影響，只不過在去年的30周年演唱會《B’z LIVE-GYM-Pleasure 2018-HINOTORI》中，表現跟以往的狀態有落差，讓歌迷不禁擔心是否長期演唱高亢嗓音及密集的演唱會，讓他的身體出了狀況。不過稻葉自己接受日本媒體採訪時也說道，「巡演的過程中哮喘發作，在巡演中發作是第一次，整個過程裡病情也時好時壞，很遺憾壞的時候影響到了演出，不過隨著演出時間越來越近，發覺自己能馬上恢復的可能性接近0，所以我也不煩惱這個問題，只思考如何能在舞台上竭盡全力。」

請繼續往下閱讀...

▲▼B`z 。（圖／翻攝自B`z台灣歌迷粉絲團）

▲B`z歌迷辛苦自製防水貼紙於開場前送給進場歌迷 。（圖／翻攝自B`z台灣歌迷粉絲團）

演唱會開始前，《B’z台灣歌迷粉絲團》的招集人就已經在影城前發放相關貼紙，甚至請歌迷一人錄一段對B’z的話，希望他們能繼2001年後，再次來台開唱。

演唱會上，B’z表演了新專輯《NEW LOVE》的幾首新歌，向歌迷展示了不同的音樂元素，同時也有許多膾炙人口的經典曲目，如《Ultra Soul》、《今夜月の見える丘に》、《有頂天》、《裸足の女神》、《イチブトゼンブ》、《Still Alive》，在安可曲裡面也有熱血的《juice》、《さまよえる蒼い弾丸》做為收尾，在演唱的過程中，稻葉和吉他手松本孝弘也不斷提到台灣的歌迷，稻葉向現場支持的歌迷說「把愛傳到台灣」甚至還用中文「大家好」向台灣的粉絲們喊話。

在演唱會結束後，在威秀收看直播的台灣歌迷依舊沒有退去，不僅有熱心歌迷自製明信片發放給其他粉絲，同時還有錄短片及大合照，希望能讓他們的偶像看到，期待能再次來台灣開唱，雖然演唱會已經結束，但還是可以看到台灣歌迷的B’z的熱愛，以及B’z出道31年以來，在歌迷心中留下的位置。

▲▼B`z 。（圖／翻攝自B`z台灣歌迷粉絲團）

▲▼B`z歌迷為了難得的現場直播演唱會辛苦準備 。（圖／翻攝自B`z台灣歌迷粉絲團）

▲▼B`z 。（圖／翻攝自B`z台灣歌迷粉絲團）

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