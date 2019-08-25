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偷6張工作證闖周興哲演唱會　未列冊編號踼爆假「控台導演」

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▲▼周興哲。（圖／星空飛騰提供）

▲歌手周興哲24、25兩天在高雄舉辦演唱會。（圖／星空飛騰提供）

記者洪正達／高雄報導

歌手周興哲亞洲巡迴演會24、25日連續2天在高雄巨蛋登場，不過24日當晚卻有男子偷走6張工作證混入後台，由於形跡可疑被其他工作人員發現報警，男子向警方坦承偷竊工作證，所幸工作人員清點物品後並未發現有財物被偷走，至於為何偷走工作證，男子接受警方偵訊時不願多談，訊後依竊盜罪函送辦。

據了解，24日晚間將9點多，郭姓男子（20歲）持偷來的工作證疑似要進入後台搜刮財物，由於形跡可疑被其他工作人員發現，雖郭姓男子一度自稱是協力廠商員工，工作人員反覆查證後當場戳破他的謊言，這時才坦承工作證是偷來的。

▲▼周興哲演唱會工啜證 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼郭男趁彩排時偷走6張工作證。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼周興哲演唱會工啜證 。（圖／記者洪正達翻攝）

左營分局表示，演唱會於20日進行彩排事宜，郭男自稱自己是下游廠商的工作人員混進會場，還隨身配戴著竊取的工作證在工作場所自由走動並參與大大小小的會議，一名負責保管工作證的張姓工作人員發現郭男所配戴之工作證背面未編號列冊，發覺有異，郭男才說因為太嚮往這項工作，想成為工作團隊的一員，才會趁彩排時至員工休息室竊取工作證，隨即將竊取的演唱會工作證6張交還給主辦單位，警方獲報後調查偵辦，依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

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關鍵字：周興哲,左營巨蛋,演唱會,工作證

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