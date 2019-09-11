赴陸任教被請辭挨批「政治干預學術」　陸委會回應：事件涉及兩岸條例

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者柯振中、魏有德／台北報導

中研院日前指出，在大陸擔任大學教師的人，8月起不可兼任中研院的研究人員，讓國民黨立委質疑「陸委會、教育部判斷標準不同」。對此，陸委會則回應，國人前往大陸任職，牽涉到兩岸條例第33條的適用問題，是否有違反該條文，要從任職者所擔任的「組織」、「職務」屬性來判斷，並沒有「陸委會與教育部立場歧異」的狀況。

陸委會表示，國人前往大陸任教，牽涉到兩岸條例第33條的相關問題，與中共政治代理人相關立法並沒有關係，「關於中共政治代理人相關修法草案究應採取登記制、禁止制或揭露制，目前尚無定論，政府仍在持續聽取學者專家及社會各界的意見，未來將待社會意見整合及共識建立後，再作更周延妥適的立法。」

▼ 陳學聖質疑，研究員赴陸任教「被請辭」是政治干預學術。（圖／翻攝陳學聖臉書直播影片）



陸委會對於「政治干預學術－陸委會開出中共代理人第一槍」提出3點澄清，分別是：

一、依本會93年3月1日公告，中國大陸黨校為黨務系統，各軍事院校為軍事系統，國務院及各部委、各級人民政府所屬學校，均為政務系統。至於擔任何種職務構成違反兩岸條例第33條規定，須依個案具體事證，判斷是否屬名譽性、非常態性、兼任性、學術性及有無固定薪資等標準，並衡量是否涉及禁止公告三原則而定。

二、有關國人擔任中國大陸黨校、軍校以外一般學校的單純教職，本會及教育部等相關機關已多次討論，基於維護國家安全並兼顧學術自由及工作權之立場，多數機關目前研議認為尚不違反規定，但尚未經正式會商確認，故亦未對外公開說明。

三、有關國人赴陸任職個案認定，由各該主管機關為之，針對實務個案，本會均會同各該主管機關以一致標準依法行政，並持續檢討相關政策，以期兼顧國家安全、學術自由及人民工作權保障。有關指稱「陸委會與教育部立場歧異」一節，容有誤解，特予澄清。

陸委會最後強調，中研院、各大學的研究人員聘任資格由各自的人事處來判定，並沒有涵蓋在兩岸條例的適用範圍內，各機關選聘人員的標準，都有各自的學術考量，外界應該予以尊重。

▼陸委會回應，各學術機關選聘人員各自有標準，外界該給予尊重，圖為主委陳明通。（圖／記者蔡紹堅攝）

