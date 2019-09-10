研究員赴陸任教「被請辭」　陳學聖：政治干預學術

▲陳學聖召開記者會 。（圖／翻攝陳學聖臉書直播影片，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

中研院日前發函，內容提到「台灣地區人民在大陸地區擔任大學專任教師者，自8月起不得擔任中研院兼任研究人員。」對此，國民黨立委陳學聖表示，前中研院研究員劉孔中赴陸任教，「被請辭」兼任研究員，這是政治干預學術。

陳學聖10日召開「政治干預學術，陸委會開出中共代理人第一槍」記者會。他表示，中研院前研究員劉孔中前往中國人民大學任教，「被請辭」中研院兼任研究員，且類似案件有3例，相關規定若沒釐清，其他在大陸學校任職學者的處境讓人擔憂。

陳學聖指出，教育部規範不能擔任黨校、軍校任何職務，陸委會卻認為黨校、軍校、公立學校都屬於公告禁止任職的組織，至於擔任的職務是否違法，要根據名譽性、非常態性、兼任性、學術性、有無固定薪資等標準，以個案判斷。

對此，陸委會法政處副處長何達仁表示，國人赴陸任教的規定，是根據兩岸人民關係條例中的公告項目，這些規範沒有更動，若國人赴陸任教，陸委會是法規的主管機關會提供判斷的通案性準則，讓教育部認定處理。

至於劉孔中，何達仁提到，劉孔中在中國大陸有專任職務，在台灣有兼職，並不在兩岸條例的適用規範內，對於中研院參照兩岸條例做出的人事職權判斷，陸委會尊重。