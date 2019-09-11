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大老闆製造機「政大EMBA」2020招生開跑！職場黃金人脈都在這

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▲▼國立政治大學EMBA執行長黃國峯教授專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲國立政治大學EMBA執行長黃國峯認為EMBA學成培養人脈更重要，希望招生活動能為同學找同學。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

政大EMBA向來是國內頂尖企業人才趨之若鶩的學程，更是年年孕育出無數企業菁英的搖籃。過去協助許多專業經理人增進管理能力的「高階經營班」有口皆碑之外，近年更順應全球化浪潮開辦「全球華商班」廣邀創業家、商二代及大老闆加入，不只要「為同學找同學」，也提供學員自由跨組多元學習、全方位提升企業經營力。近期政大EMBA招生說明會全台開跑，廣召全台菁英一同精益求精，不只有利職場疑難雜症找到出口，更是培養黃金人脈的好機會。

新創、企業接班人訓練營　黃金人脈啟動跨世代對談

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政大EMBA的學程設計分為高階經營班（全球企業家組、文科資創組、國際金融組、生技醫療組）及全球華商班共5個班組，每年共計招收220名學生，學制為一年3期，修滿最低36學分並完成論文即可畢業。分組目的不僅希望課程內容設計上能更精準貼近產業需求，另一方面也希望能為各領域菁英找同學、培養黃金人脈，同時課程內外都能有更緊密的交流及實務經驗分享。

大老闆製造機「政大EMBA」2020招生開跑！職場黃金人脈都在這（圖／政大提供）

▲黃國峯指出，「師資、課程、人脈」是EMBA學程最重要的3大要素。

國立政治大學EMBA執行長黃國峯指出，「師資、課程、人脈」是EMBA學程最重要的3大要素，而政大EMBA做為國內EMBA教育中的領導品牌，商管知識與人脈能量累積超過20年，因此匯集頂尖師資，例如：司徒達賢大師級教授，提供豐富且專業的個案教學經驗指導，且每年也會固定將師資送往哈佛再受訓，同時積極網羅業界趨勢人物增進教學品質，確保教學內容與產業需求與時俱進。

然而，有鑑於台灣企業正面臨職場世代交接的關鍵時期，四到八年級生都共存同一個工作場域中，傳產也正面臨二、三代接班人的銜接期，黃國峯透過全球華商班的教學經驗發現，政大EMBA課程中注重情境教學，課程內涵蓋生命分享等，不僅巧妙拉近學員之間的關係，也有助於跳脫家族身分，啟動跨世代對談。

政大（圖／政大提供）

▲▼政大EMBA課程中注重情境教學，巧妙拉近學員之間的關係，也有助於跳脫家族身分，啟動跨世代對談。

政大（圖／政大提供）

黃國峯說：「爸爸說的話，兒子可能覺得不中聽，但來上課之後，發現原來其他前輩的考量都是有原因的；或者先前兒子說的爸爸難以認同，上課過程發現原來下一代都是這麼想。」這些微妙的化學反應讓EMBA課程成為世代溝通的緩衝區，畢竟大家共同的目標都是希望讓企業發展的更好。黃國峯也發現，許多老闆自己念完會再推薦高階主管來唸，雙方透過學術有了相同的語言，更方便對話，在經營管理過程也更容易達成共識。

▲▼政大EMBA德國參訪。（圖／取自政大EMBA臉書）

▲政大EMBA積極開拓企業參訪及境外教學等教學設計。（圖／取自政大EMBA官方粉絲團）

積極因應全球化浪潮設計課程廣度

為因應全球化浪潮，政大EMBA也以「全球鏈結、在地深耕」為發展主軸，不難發現「全球化」已成為企業主及經理人的必備能力，然而8月才剛接任政大EMBA執行長的黃國峯發現，台灣EMBA教育受限於法規問題多以境內學生為主，侷限了學習及企業管理個案的多樣性，因此政大EMBA積極開拓企業參訪及境外教學等教學設計，為學生提供多元學習機會。

由於政大商學院是全臺灣唯一擁有EQUIS和AACSB兩大國際認證的商管學院，同時也是國際商學管理聯盟(PIM)會員學校，在國際上已處領先地位，因此能運用這些優勢讓全球排名頂尖的學校都願意提供師生互相交流的資源。像是新加坡國立大學(NUS)每年安排台上課，另外也與上海交通大學、中歐管理學院等跨校課程互選，或安排學生與UCLA、Stanford、瑞士洛桑管理學院等名校交流鏈結課程，開拓課程廣度同時與全球接軌。

恪守紀律及教學品質維運

政大EMBA在國內EMBA教育地位不墜其來有自，為維持品牌價值，極度重視師資、課程規劃及學生參與，像是開放學生列席參與課程委員會，學生就能提出一些如大數據、AI課程等更符合潮流趨勢的學習需求，經評估後斟酌加入。另外，每學期也會持續透過教學滿意度調查，若考評80分以下即會進行全面檢討，連續2~3年評鑑不理想將會進行課程調整。另外，由於政大EMBA學程非常重視學生合作及紀律，若學生課程缺席1/4將被要求棄修該學分，以確保學習成效。

為協助台灣企業菁英同學找同學，9月底將開辦4場2020年2月入學招生說明會，廣邀更多台灣菁英加入政大EMBA大家庭。

政大EMBA2020年2月入學招生說明會資訊：

(1) 高雄場：9月26日(五) @高雄漢來大飯店
(2) 台中場：9月27日(六) @台中裕元花園酒店
(3) 新竹場：9月28日(五) @新竹國賓飯店
(4) 台北場：9月29日(日) @台北政治大學商學院1F玉山國際廳

2020年班2月入學，招生報考時間：2019年10月2-14日，

最新消息，請上「政大EMBA官網連結」

大老闆製造機「政大EMBA」2020招生開跑！職場黃金人脈都在這（圖／政大提供）

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