政大名師為老闆們添足加翼　政大「創業主班」招生中

▲政大EMBA校友會創業主管理精修班合照。（圖／政大EMBA校友會提供）
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政大EMBA校友會創業主管理精修班自2013起創辦，今年舉辦第七期，目前正在招生。政大EMBA校友會率先開辦全國第一也是唯一『創業主管理精修班』，為有意進修的兩岸中小企業主，提供了終身學習的管道。
聘請許士軍、司徒達賢及周行一等三十二位國立政治大學商管領域頂尖名師授課，師資陣容堅強，讓學員能全方位、系統性地修習商管課程。
去年年滿70歲的司徒達賢老師，影響企業界逾3,000名莘莘學子，今年仍持續開辦「策略分析方法 管理個案研討」課程，期與更多創業主班學生學習成長。
在市場快速變動下，中小企業面臨轉型的挑戰和契機，如同創業主班第二期學員岳豐科技董事長葉春榮表示「我們經驗很豐富，但是到了某一個程度以後會有一個瓶頸」，顯示出創業主們過去靠經驗做決策，但當企業成長到某一程度，或是遇到經營瓶頸時，都迫切想找到適合的學習管道以增強自己的能力。因此，在創業主班的課堂上，除了是理論和經驗的結合，更能共同腦力激盪解決問題。除了課堂上的學習與交流外，創業主班更成為開創人際網絡與經驗分享的最佳管道。
政大EMBA校友會創業主班第七期即日起開始招生，至2019年9月19日截止，可透過網路或傳真報名。錄取名單將於2019年9月30日公布，請上政大EMBA校友會官網查詢。