政大名師為老闆們添足加翼　政大「創業主班」招生中

第12屆商學院玄奘之路戈壁挑戰賽將於5月22日登場，政大EMBA戈12挑戰隊日前在政治大學逸仙樓舉行誓師大會，現場由校長周行一與EMBA執行長邱奕嘉為選手授旗打氣，期望選手此行成績能較往年更豐碩之外，周行一表示，雖然不想給今年選手太大的壓力，但是「我相信今年大家會是台灣第一！」