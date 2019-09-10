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影／捷運忠孝敦化站偷拍狼！尾隨短裙妹上手扶梯　正義哥壓制逮人

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記者張君豪／台北報導

「就是你在偷拍！我剛剛都看到了！」8日下午3點多台北市捷運忠孝敦化站驚現一名偷拍惡狼，這名拿著手機隨機偷拍捷運站內女乘客裙底風光的男子，不知道自己詭異行為已被另名「正義哥」盯上，後來偷拍狼在擊運站出口再度重施故技時，正義哥上前抓住他大吼：「就是這個人偷拍！」民眾報警處理，轄區敦化南路派出所警方到場逮人。

▲台北捷運忠孝敦化站日前出現一名偷拍女性乘客裙底的惡狼，遭民眾見義勇為壓製。（圖／記者張君豪翻攝）

▲捷運忠孝敦化站日前出現一名偷拍女性乘客裙底惡狼，遭民眾見義勇為壓制逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北捷運忠孝敦化站日前出現一名偷拍女性乘客裙底的惡狼，遭民眾見義勇為壓製。（圖／記者張君豪翻攝）

▲捷運忠孝敦化站日前出現一名偷拍女性乘客裙底的惡狼，遭民眾見義勇為壓制。（圖／記者張君豪翻攝）

敦化南路派出所警方表示，當天下午3點多接獲轄區捷運公司忠孝敦化站站方報案、指稱有偷拍色狼在捷運站內尾隨短裙妹偷拍裙底風光，警方到場帶回涉嫌偷拍的謝姓男子（30歲、目前無業）及被害女子、和協助抓人的正義哥反所處理。

被害人向警方表示，她當時正打算離開捷運站、搭著手扶梯往上，渾然不知遭到尾隨偷拍，直到另名男子衝過來抓人，她才知道可能有人偷拍她；警方在謝男手機發現多組偷拍捷運通勤女子照片，謝男被捕後坦承犯行，供稱因為失業一段時間心情不好，才會偷拍捷運通勤女子，警訊後以妨害秘密罪嫌將他移送法辦。

值得一提的是，「正義哥」張銘賢去年11月間也曾在信義區誠品書店逮到偷拍狼，27歲的他當兵時在陸軍航空特戰指揮部服役，是特種部隊退伍，身手矯健。

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