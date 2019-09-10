施政滿意度倒數第6　林姿妙「我是做事的人」：說的不多但做很多

▲天下雜誌施政滿意度調查，宜蘭縣長林姿妙全國倒數第6。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

2019年「天下雜誌」縣市長施政滿意度調查出爐，宜蘭縣長林姿妙全國倒數第6、排名第17，林姿妙強調，她是做事的人，說的不多、但做很多，上任以來每天都把1天當3天用，並跟縣府團隊一起謀求縣民福祉、拚經濟、改善交通，攜手拚出宜蘭好生活。

林姿妙表示，就任以後，成功推動營養午餐免費，童玩節、媽祖文化節也辦得相當成功，鄉親反應熱烈，也積極推動交通建設，主動承接太平山森林小火車的復駛，鐵路高架、高鐵延伸到宜蘭等規劃，每天都把1天當3天用。

林姿妙指出，會繼續腳踏實地、一步一腳印，努力認真做事，持續在縣議會的監督與支持之下，跟縣府團隊一起謀求縣民福祉、拚經濟、改善交通，攜手拚出宜蘭好生活。

宜縣府表示，重視不同媒體的各項監督與調查，也會針對各項指標深入瞭解與檢討，繼續努力。這次宜蘭縣在經濟力面向上大幅進步6名，顯見之前令鄉親不滿意的經濟，8個月來已讓鄉親感受到縣府的努力，而文教力、社福力部分，除了持續名列前茅，也都較去年進步。

另，縣長林姿妙上任以來，積極改善經濟、觀光、交通、文教、醫療及治安環境，首先積極赴大陸地區上海、常州、南京等地進行觀光及農產品推介，將宜蘭農特產品行銷出去，並帶動大陸遊客來宜蘭旅遊創造觀光商機。其次，推動宜蘭國際童玩藝術節再升級，加演夜間星光場，遊客人數突破50萬大關，創下2015年來新高。

近年來，縣府在多項民調或中央評比表現成績十分亮眼，如遠見雜誌「2019縣市長施政滿意度調查」結果，宜蘭縣在縣市首長滿意度調查部分，獲得4.5顆星，7月發布「2019縣市總體競爭力大調查」評比全國排名前10。

又自2017年起宜蘭縣政府全面管養縣內縣、鄉道後，且連續3年獲得交通部公路養護評鑑金路獎全國第1名，並蟬聯全國資源回收績效考核金質獎，以及山坡地金育獎地方政府第1名；從以上成績可見縣府團隊的用心與努力。