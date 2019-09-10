黃之鋒訪德外長 華春瑩：反對與港分裂份子接觸

▲大陸外交部長華春瑩回應黃之鋒訪德。（圖／翻攝自Facebook／黃之鋒）（圖／中新社）

記者任以芳／北京報導



香港眾志祕書長黃之鋒在西歐時間9日，與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）會面，黃之鋒表示，感受到馬斯非常關心香港抗爭的未來形勢。對此，大陸外交部發言人華春瑩10日回應，「中方對德方允許香港分裂分子入境，並從事反華分裂活動，以及德國外長馬斯公然與這種人接觸，表示強烈不滿及堅決反對」。

▲黃之鋒與德國外交部長馬斯會面。（圖／翻攝自facebooK／黃之鋒）。

黃之鋒周一（9日）抵達柏林，出席德國《圖片報》舉辦的紀念晚會，受邀在柏林圍牆倒下30週年發表演說，並與馬斯、多位國會議員及傳媒出版人交流。黃之鋒在國會大廈發表演講。他形容香港是「新柏林，扮演着自由世界與中國之間的一道堡壘，呼籲自由世界團結支持香港抵抗中國專制政權。」接著又批評港府撤回逃犯條例修訂草案，純屬權宜之計。

▲黃之鋒與德國外交部長馬斯會面。（圖／翻攝自facebooK／黃之鋒）。

社交網站上，黃之鋒特地秀出與馬斯合照，文章提及「感受到馬斯非常關心香港抗爭的未來形勢，亦對於港人爭取自由予以肯定」。關於未來努力方向，黃之鋒表示港人會繼續為真普選奮鬥，希望爭取德國人支持，全球已陷入新冷戰時代，「香港便是徹頭徹尾的新柏林」。

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／中新社）

針對黃之鋒在德國發言行為，大陸外交部發言人華春瑩也表示，「中方已向德方提出嚴正交涉，並反問德方允許黃之鋒到當地活動，並與馬斯接觸，意欲何為。」