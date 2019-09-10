9歲童離奇失蹤1hr...「裸體躺樓頂電梯間」慘死！　警方隔日抓獲2名「熟人」

▲令男綁架男童，對其家屬進行勒索。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

陝西西安一名9歲男童去年5月2日突然失蹤，隨後竟被發現裸體躺在樓頂的電梯間，送醫搶救仍不治身亡。事後，警方經過追查將2名嫌犯逮捕，一名是與男童住在同一棟樓的令姓男子，另一名則是趙姓男子，是令男妻子的親戚。據悉，法院昨（9）日上午對該案進行審理，判處令男死刑、趙女無期徒刑，並共同賠償4.4萬元（台幣約19.2萬元）給被害家屬。

綜合陸媒報導，案發當天，男童晚上8時許從安親班補完課返回家中，剛好家裡只有他一人。令男透過手機通知趙某準備實行計劃，隨後他便帶著床單獨自前往22樓，將男童綁架到自己家，並且打命令男童打電話給母親，索討10萬元（台幣約43.7萬元）的贖金。

據悉，男童當時並沒有向母親求救，而是藉機逃跑，沒想到卻被令男追上，還被對方用床單摀住並壓至在地。之後，令男發現男童已經窒息，將他的屍體丟在樓頂的電梯間，並且將孩子的衣褲全部脫光帶走，試圖毀屍滅跡，接著再打電話給趙男，通知綁架行為已完成，要求趙男幫忙清洗自己家中留下的指紋等痕跡。

▲令男日前被判處死刑，不過將決定上訴。

當晚10點左右，男童的父母回家沒見到兒子，趕緊到處尋找，直到晚間11點左右，才在樓頂的電梯間找到全身赤裸的兒子躺在地上，送院後不治身亡。事後，警方經過約40個小時的追查，終於將嫌犯逮捕。

據悉，附近住戶表示，令男目前無業，他經常在妻子開的安親班裡幫忙，而且男童也正好是安親班的學生，所以他跟孩子很熟。事後，令男和趙男也坦承，兩人一開始的目標並不是男童，而是要綁架另一名女孩，但由於考慮到風險較大，因此才臨時決定更換綁架目標，對男童家屬進行勒索。

西安中院9日對這起綁架案進行公開宣判，以綁架罪判處被告人令男死刑、判處被告人趙男無期徒刑，並且共同賠償附帶民事訴訟原告人物質損失4.4萬餘元（台幣約19.2萬元）。據悉，宣判後，二名被告人均稱要上訴。