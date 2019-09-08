高雄打狗商場問題多住戶怨　攤商發不了大財恐將被斷水斷電！

▲高雄鳳山打狗商城。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

原鳳山青年夜市重起爐灶的打狗商場，遭市府認定是違規，一路從5月試營運開始，接連被開罰12萬後，仍宣布正式營業，不過附近居民則是因高分貝及垃圾、停車問題，紛紛打1999檢舉，高市府也將祭出鐵腕，不排除斷水斷電。

▲附近居民對於打狗商城有不少意見。（圖／記者洪靖宜翻攝）

位在高雄鳳山的打狗商城，7日晚上正式開幕，但其實這塊地受限都市計畫為住宅區，不能作為攤販集中場使用，加上商場發出的噪音、油煙、垃圾及停車問題，已經讓附近居民快受不了，有居民抱怨「市府已經說違法，但商城還是擴大，不知市府在做什麼，還是韓國瑜只記得選總統，忘了高雄內政問題，造成住戶困擾」，有人說「之前已經忍10年，現在又開一個夜市，過半年還是無法取締調，希望政府執行公權力，還給居民安寧」。

▲打狗文創管委會主委李明賢。（圖／記者洪靖宜翻攝）

其實不少攤商並不知不合法，而打狗文創管委會主委李明賢則表示「我們都會做管制，依法定的時間去做管制，做音量管制，不會讓民眾睡覺的時間還沒有辦法睡覺」，也會積極申請合法。

而高雄市都發局也表示接獲檢舉打狗商場違規使用，即於昨（7日）晚派員實地稽查，發現商場面積有超過上限，將依法裁罰，後續也不排除予以斷水斷電。

都發局都市開發處長郁道玲説，打狗商場超過住宅區500平方公尺以下使用之規定，派員實地複查，確屬違規使用，將報請予以斷水斷電之處分。至於涉及在空地擺攤營業部分，已通知目的事業主管機關經發局查處及輔導。