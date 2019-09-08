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新北12立委全站出來！韓國瑜：藍軍頭上烏雲罩頂就是敵人的陰謀

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▲▼韓國瑜跟新北12位立委拍定裝照、便當會。（圖／記者范綱儀攝）

▲韓國瑜跟新北12位立委拍定裝照、便當會。（圖／記者范綱儀攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨總統參選人韓國瑜8日中午在新北市黨部與12位國民黨新北市立委參選人拍宣傳定裝照。韓國瑜致詞時表示，國民黨一定要團結，不要陷入民進黨的挑撥就自我懷疑，並向藍軍喊話要團結，他天不怕地不怕。

韓國瑜致詞時，先感謝在場所有人現身支持，並表示他擔憂國民黨的分裂影響選情，讓烏雲一直縈繞在藍軍的心頭，這個烏雲越大就是敵人的陰謀，當對自己的團隊沒有信心的時候，就是藍軍離失敗越來越近的時候。

韓國瑜說，四年前國民黨中央委員連勝文出戰台北市長選舉，一開始民調非常高，甚至被打了一槍，後來媒體聯合「拿錢的名嘴」圍起來攻擊他，黨內開始擔憂，敗選後大家質疑「為什麼不提丁守中？」但是四年後，丁守中以佛系打法之姿敗選，黨內質疑「為什麼不提蔣萬安？」他直批，民進黨就是以一貫手法分裂國民黨，下個禮拜綠營要開始宣傳他吸毒，到時候大家就會開始問，「為什麼當初不提朱立倫？」

韓國瑜表示，支持韓國瑜一定是頂天立地的男子漢，他天不怕地不怕，頂多怕老婆，他呼籲新北立委，一定要團結，沒有小我小愛、只有大我跟大愛，也只有天上的佛知道民進黨繼續執政，會變成什麼樣子，內心要有無比信念，打贏這場勝仗。

該場座談，洪孟楷、黃桂蘭、陳明義、李翁月娥、黃志雄、林國春、柯志恩、邱烽堯、林德福、林金結、羅明才、李永萍全部到齊挺韓。

主委李乾龍表示，新北市所有立委參選人將在「2020重新出發」晚會再度大集合，幫韓國瑜加油。他喊話，韓國瑜這次的得票一定要超過新北市長侯友宜30萬票，力拚150萬票。

前台北縣長周錫瑋致詞時表示，這次一定要贏民進黨30到50萬票，下架蔡英文，而朱立倫、侯友宜也一定會全力輔選韓國瑜，誰見縫插針都沒有用，國民黨一定會團結的，能把國家帶到經濟繁榮的人，就是韓國瑜，也有信心明年立法院席次會過半。

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