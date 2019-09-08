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丟180萬往事挨酸「很有錢」　蘇貞昌斥：抹黑！馬英九一點進步都沒有

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▲行政院長蘇貞昌出席「第45屆國際技能競賽代表團頒獎典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委陳明文搭高鐵竟遺漏一只裝有300萬現金的皮箱，引起不少討論；對此，前總統馬英九7日受訪時則酸行政院長蘇貞昌曾丟180萬，也沒有報警「不知道為什麼他們都這麼有錢。」

針對馬英九諷刺「掉錢不報警很有錢」，蘇貞昌8日受訪時表示，「國民黨真是不長進！」從當年媽媽退休金被小偷偷走100萬報案，媽媽還是受害人，當時媒體報得很清楚，國民黨最後還登報道歉，並批評，這樣的事情從當過總統的人來說，「真是一點進步都沒有」，希望國民黨知道自己過去登報道歉抹黑認錯，不要一再地舊事重演；而說到陳明文掉錢是否涉及不法，蘇貞昌回應，「事情已經進入司法偵辦，就照程序走。」

而國民黨總統參選人韓國瑜6日接見東京大學兩岸關係研究小組，稱等對方25分鐘，引來日本學者松田康博不滿，在臉書發文還原事情真相，而韓粉卻大舉到松田臉書洗版、謾罵；對此，蘇貞昌表示，韓國瑜已經向日本人道歉，支持者應該要理性，「不要鬧國際笑話。」

對於柯文哲再酸總統蔡英文「台灣價值」是「清廉勤政愛鄉土」，更批評蔡英文把國家安危當成個人政治利益的操作；蘇貞昌則回應，「清廉勤政愛鄉土」是民進黨從建黨、執政沿路堅持，固然也有做得不夠好的地方，會隨時反省檢討。

蘇貞昌指出，是不是勤政，每一件事情都可以驗證；是不是愛鄉土，「當台灣面對中國要併吞的種種打壓時，到底是什麼態度面對中國，大家都可以檢驗」，尤其是首長更應該要接受長期、嚴格的每一件事情檢驗，才能驗證是不是能夠做到所說實現自己的承諾。

此外，民進黨要在新會期時推「中共代理人法」，主管機關未來要如何認定危害國家安全與社會安定？蘇貞昌表示，關於立法，尊重立法院的職權。

▲▼馬英九被控殺人未遂案開庭,馬英九離場。（圖／記者李毓康攝）

▲ 馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

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