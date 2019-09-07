陳明文掉300萬、蘇貞昌丟180萬　馬英九：他們怎麼都這麼有錢

▲前總統馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣高鐵北上列車3日拾獲一只未上鎖的行李箱，裡面竟有現金300萬元，追查後發現失主竟是民進黨嘉義立委、英系掌門人陳明文，引發喧然大波。前總統馬英九7日出席活動時諷刺，「有位先生丟了180萬（蘇貞昌）卻沒有報案，現在又有另一位先生丟了300萬（陳明文），不知道為什麼他們都這麼有錢」。

去年九合一選戰期間，林國春爆料，當時代表民進黨參選新北市長的蘇貞昌，17年前任職台北縣長時，「謊報」位在板橋的官邸遭竊2本護照，實情卻是台北市住處被竊，且除了護照還有180餘萬元現金，他質疑，遺失180萬現金卻不報警，是不是怕家裡藏鉅款曝光，影響選情？蘇貞昌應該說清楚講明白。

國民黨板橋東區立委參選人柯志恩7日舉行服務處成立茶會，會上邀馬英九擔任貴賓。馬英九在介紹板橋西區的黨籍立委參選人林國春時，特別提到陳明文，他強調林國春過去擔任刑警非常厲害，曾經抓到有位先生（蘇貞昌）丟了180萬卻沒有報案，現在又有另一位先生丟了300萬，不知道為什麼他們都這麼有錢。



由於陳明文掉300萬已引起軒然大波，嘉義地檢署已分他字案由肅貪組檢察官依財產來源不明、洗錢防制法進行初步了解，以釐清疑點，未來視案情發展，不排除傳喚陳明文到案說明。