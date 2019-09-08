台南媽下班見草叢男女「一到晚上變了樣」…問神壇出事　女兒：騎車別亂看

▲原PO呼籲，「騎車別亂看！就算看到了，也當做沒看到趕快騎走離開。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

「晚上騎車別亂看，這故事發生在我母親身上…」台南一名女網友分享媽媽下班騎車遇到的事，之後幾天只要太陽一下山就開始恍惚，還被好姐妹問「怎麼妳白天很正常，一到晚上就變了樣？」她說，媽媽後來去神壇一問才知道發生什麼事，「我母親再也不敢騎那條路回家，她寧願多繞點路。」

原PO今天（8日）在「靈異公社」臉書社團說，20多年前，某區還沒像現在這麼繁華，那時還有很多地還沒蓋房子，雜草叢生跟人差不多高；當時母親還是一名傳統產業裡的作業員，每天必須配合公司加班到晚上8時半。

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原PO回憶，那天母親下班後騎車準備回家，在某條路停紅燈，當時也不知為什麼，往右邊看了過去，只見草叢裡站了一男一女，穿著有些破爛而臉色鐵灰，心想這兩人怎麼站在草叢裡？

▼原PO說，媽媽看到「一男一女」後，一到晚上就出現異樣。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）



「所以我母親多看了兩眼，只見草叢裡的一男一女緩緩伸起手，面無表情跟我母親招手。」原PO表示，母親也許一時看傻了吧，都綠燈了依舊在原地，直到被後方車子按喇叭，才回過神騎車離開。

原PO指出，媽媽後來沒去多想這件事，也沒放在心上，誰知隔天開始有些異樣，只要太陽一下山不是發高燒，就是行為舉止有些恍惚，也影響晚上加班；平常母親下班回家，洗完澡後都會在客廳吃水果，跟他們一起看電視，但那幾天很反常，有時洗完澡坐在梳妝台發呆，「直到我去找她叫她才回神。」

原PO說，不然媽媽就是發高燒，吃退燒藥後直接睡覺；後來母親晚上在工廠加班，被好姐妹問「怎麼妳白天很正常，一到晚上就變了樣？不是工作做到一半在那發呆，不然就是發高燒無法加班，妳還好嗎？」

▼後來原PO媽媽去神壇才知被卡到。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

「我母親被她這麼一問，也不知道為何會這樣，只覺得每天都好累，怎麼睡都睡不飽。」原PO表示，之後母親的好姐妹說，「妳會不會是去卡到？找個時間我帶妳去我舅舅的神壇給他看一下好了。」

原PO指出，「誰知，這一去問了之後，果然是卡到，而且對方還想抓交替！後來在好姐妹的舅舅祭一祭之後，情況才好轉。從此，我母親再也不敢騎那條路回家，她寧願多繞點路，也不願再騎那條路。」她語重心長呼籲，「所以騎車別亂看！就算看到了，也當做沒看到趕快騎走離開！」

對此，有網友直呼，「抓交替最恐怖了，完全打破了不做虧心事不怕鬼敲門的說法。」原PO回，「是啊！很恐怖。」還有人分享自己的經驗，「有次朋友載我，時間也不晚，騎車路上突然看到黑影在遊走，不小心對上眼。祂很驚訝我看到祂，祂追上來，嚇得我叫朋友趕快騎去人多的地方，才沒再被跟著。」