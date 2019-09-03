「那天電話響了…」殯葬業暴雨中騎車：像鬼打牆　揭曉為何堅持10多年原因

▲原PO回憶，初入行時，某天下午正在殯儀館內做法事，突接到家屬電話。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關）

記者陳俊宏／綜合報導

「堅持的動力！」一名殯葬業人員表示，從事殯葬業轉眼10多年了，「回想當初一件事讓我堅持至今…再累也要圓滿每個個案。」對此，許多網友留言直呼辛苦了，「功德無量啊！」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，初入行時，某天下午正在殯儀館內做法事，準備燒庫錢，當時下著大雨，電話響了，那頭傳來家屬急切的聲音，「我爸跳樓了！怎麼辦？他人在XXXX大樓。」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，一陣安撫後，與工作人員兵分兩路趕往現場，此時雨突然大起來達暴雨程度，「我騎著機車沿路找大目標地，暴雨淋溼了我全身，就連我身上的證件都濕透了！看這雨有多大。」

「一路上我似鬼打牆一樣，明明在這個路段為何會一直找不到」，原PO指出，家屬一直來電催促快一點，那哭泣聲令人不捨，讓他更不敢稍作停留躲雨，「終於找到了…支離破碎的身體沒有一絲血滴，因為被雨水沖得乾淨，整個狀態更加顯眼清楚。」

▼原PO表示，當下鑑識完遺體，上車送往殯儀館。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關）

原PO回憶，處理過程中，耳邊傳來不斷的竊竊私語，有驚嚇的、有抱怨的、有好奇一直對他們東問西問的，讓他不悅地回「夠了沒！你們這些人。」

原PO表示，鑑識完遺體，上車送往殯儀館，「我獨自留在現場做最後巡視，確認有無遺漏證物。雨停了，我撿起了噴遠的碎骨望著發呆，沒有任何的想法。」

原PO指出，因淋大雨又忙了一天，那晚實在很好睡，就在半夜莫名醒過來，沒起身只睜開眼，有一種說不出來的感覺，「有東西在靠近我的房間，感覺不出到底是什麼？沒有恐懼感與不安，我眼望著四周，看不見什麼東西。」

▼原PO分享入行10多年，「回想當初一件事讓我堅持至今。」（圖／示意照／圖中人物和新聞無關）

「正納悶時…發現一團霧從窗戶飄進。」原PO說，「停留在我視線的右上方，我望了它一會兒… 意念裡傳來三個字：『謝謝你』。此時我心裡清楚了，是下午處理的阿伯。我心裡回應著：『不客氣，祝福你』。」

原PO表示，因為「謝謝你」這三個字，且還是出自於亡者本身，再累也要圓滿每個個案，他也要對所有同業人員說句「大家辛苦了！」

對此，有網友留言，「辛苦了，還好有你們，這個工作需要有強大的信念支撐，謝謝你們。」原PO回，「這行真正做事的，通常挫折感來自於家屬人性醜陋的一面，與自己的無能為力。」其他人說，「對你致上最大的敬意」、「辛苦了，功德無量。」

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995