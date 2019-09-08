見辣人妻流口水...他缺錢闖友人屋「綑綁母女」！割破胸罩狂摸　6hrs後才離開

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▲▼2名穿著安全帽、雨衣的惡煞持鑰匙進入屋內。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲丁連一與范姓工人穿著安全帽、雨衣持鑰匙進入屋內。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名開設塑膠工廠的老闆丁連一因公司資金周轉不靈，竟將歪腦筋動到黃姓女友人的頭上，還帶著越南籍范姓工人闖入對方住處搜刮財物，又藉機猥褻、強拍裸照，待了6個多小時後才撂話「不准報警」離開。新北地方法院判丁男應執行有期徒刑10年6月，范男有期徒刑5月，全案上訴二審遭駁回。可上訴。

根據判決書，丁連一與黃女一家是熟識，他因公司經營不善，2018年11月間計畫侵入黃女的住處，還藉機取得對方的住處鑰匙。2019年1月初丁連一先打電話到黃女住處，確認屋內沒人後，帶著范姓工人前往埋伏，一等到黃女回家，先用毛毯蓋住對方頭部，接著拿出繩索壓制綑綁。

▲▼2名穿著安全帽、雨衣的惡煞持鑰匙進入屋內。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲丁男在現場待了6個多小時才離去。（圖／記者陳雕文翻攝）

但這還沒完，心思縝密的丁男見到黃女女兒傳訊息來，乾脆假冒黃女傳訊息誘騙對方返家，再將黃女女兒綑綁，接著拿水果刀在這對母女身上「刮擦」身體，逼問提款卡密碼，並得手6500元現金。除此之外，覬覦黃女美色的丁男還用水果刀割破黃女的胸罩，狂摸胸部、下體，接著拍攝裸照，威脅母女倆不准報警，否則會將裸照散布出去，經過了6個多小時的時間才離開現場。

新北地方法院審理後，依攜帶兇器侵入住宅強盜罪、攜帶兇器強制猥褻罪、強制罪等，判丁連一應執行有徒刑10年6月。范男則是被依照剝奪他人行動自由罪，判有期徒刑5月，得易科罰金，刑期執行完畢後驅逐出境；全案上訴二審，遭高等法院駁回。全案仍可上訴。

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