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高雄男遭擄走勒贖15萬！砍重傷丟包　主嫌向台南麻豆分局投案

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▲涉嫌擄人勒贖及強盜罪嫌的31歲陳姓男子，7日下午台南市警向麻分局投案，目前檢警全力追緝在逃共犯中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲31歲陳姓嫌犯7日下午向台南市警麻豆分局投案，目前檢警全力追緝在逃共犯中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市25歲吳姓男子6日在台南遭幾名不明人士強押上車，逼他打電話向朋友勒索15萬跑路費。一行人取得15萬元贖金後，將人丟包在嘉義一間醫院門口。但吳男被發現時身中多刀，腳差點被砍斷，緊急送往開刀房急救。涉案的31歲陳姓男子7日下午3時獨自到台南市麻豆分局投案，目前警方擴大偵辦中。

▲涉嫌擄人勒贖及強盜罪嫌的31歲陳姓男子，7日下午台南市警向麻分局投案，目前檢警全力追緝在逃共犯中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳姓男子6日晚間6時多左右，行經台南麻豆區中華街的一間超商，不料在門口遭幾名歹徒強押上車，頭被套上黑布。隨後，歹徒逼迫吳男拿出15萬的跑路費，但是吳男表示自己身上僅有4萬元現金，必須打電話給朋友協助。吳男的友人接獲求助電話後，認為事情非常不單純，趕緊跑到高雄市鳳山成功派出所報案，但員警聽完他的話後，勸他們千萬別匯款，這是「詐騙電話」。

▲涉嫌擄人勒贖及強盜罪嫌的31歲陳姓男子，7日下午台南市警向麻分局投案，目前檢警全力追緝在逃共犯中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳男友人看到警方無法受理，但對方電話一直打電話來，只好跟對方在電話中斡旋。歹徒在電話中強調，吳男有遭凌虐，甚至被砍，但自己可是「非常好心」，有拿了藥給他擦。期間，打電話的歹徒自稱姓陳，還稱不把法律當成一回事，最後友人擔心吳男安全，還是乖乖匯了15萬元贖金。

▲涉嫌擄人勒贖及強盜罪嫌的31歲陳姓男子，7日下午台南市警向麻分局投案，目前檢警全力追緝在逃共犯中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歹徒對方收錢後，將身受重傷的吳男載到嘉義一間醫院門口丟包。院方人員發現吳男後，發現他傷勢嚴重，緊急將他轉診至嘉義基督教醫院進行手術。友人表示，看到吳男時，對方已經人在開刀房，所以不清楚歹徒身份，也不確定雙方有沒有恩怨，或著真的是擄人勒贖。

▲涉嫌擄人勒贖及強盜罪嫌的31歲陳姓男子，7日下午台南市警向麻分局投案，目前檢警全力追緝在逃共犯中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據警方初步了解，本案疑因吳姓被害人與他人有債務糾紛而引發，目前吳姓被害人在嘉義醫院治療，尚無生命危險，已依規定通報台南麻豆分局及嘉義第二分局偵辦。

▲涉嫌擄人勒贖及強盜罪嫌的31歲陳姓男子，7日下午台南市警向麻分局投案，目前檢警全力追緝在逃共犯中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲涉嫌擄人勒贖及強盜罪嫌的31歲陳姓男子，7日下午台南市警向麻分局投案，目前檢警全力追緝在逃共犯中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲吳男當街遭擄被索討15萬跑路費，最後被砍殺丟包醫院 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台南市麻分局據報，向台南地檢署檢察官報請指揮偵辦。警方漏夜追查，查出本案涉案主嫌為31歲台南吳姓男子，馬上動員警力全力查緝，策動吳嫌到案說明。最終，陳嫌7日下午3時向麻豆分局警方投案，訊後被依擄人勒贖及強盜罪嫌移送台南地檢署複訊，目前檢警正在追緝其他共犯。

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