「揪你玩不要！」拒絕朋友邀約　2男竟當街被砍送醫

▲2人被砍傷後，逃往附近小巷躲避追砍。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市有2名男子日前婉拒朋友的出遊邀約，還在網路上與對方爭執，引發對方不滿，於6日晚間9時許從撞球間被約出來後，與對方展開談判，不久竟在便利商店前遭人持開山刀攻擊，2人手腳、脖子分別遭到砍傷，所幸送醫後均無大礙。警方已將傷者友人帶返所內，同時調閱監視器，正釐清案情並追查動手行凶的嫌犯身份。

▲傷者在撞球間打球時，被對方約出談判。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，談姓（17歲）、郭姓（18歲）2人6日晚間9時許在撞球間打撞球時，接到對方打電話來，疑似要為拒絕邀約的事情談判，於是2人赴約前往忠孝東路5段621巷口便利商店，孰料雙方一言不合，談、郭2人遭到不明人士持開山刀攻擊，負傷後逃往附近小巷躲避追砍，地面留下大量血跡，兇嫌則在砍傷人後，立即逃離現場。

▲忠孝東路五段621巷內留有傷者血跡。（圖／記者游宗樺攝）

警消接獲民眾報案，派員到場發現郭男頸部遭到砍傷，緊急送往國泰醫院急救；談男的手腳則有多處刀傷，被送往北醫附醫救治，均暫無生命危險。警方到場後將傷者友人帶回派出所，以釐清案發經過與原因，同時調閱鄰近的監視器，調查行兇犯嫌的身份。

▲談、郭2人在便利商店前遭人砍傷。（圖／記者游宗樺攝）



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