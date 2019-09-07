　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「揪你玩不要！」拒絕朋友邀約　2男竟當街被砍送醫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼初判巷內血跡多疑似是第一現場。（圖／記者游宗樺攝）

▲2人被砍傷後，逃往附近小巷躲避追砍。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市有2名男子日前婉拒朋友的出遊邀約，還在網路上與對方爭執，引發對方不滿，於6日晚間9時許從撞球間被約出來後，與對方展開談判，不久竟在便利商店前遭人持開山刀攻擊，2人手腳、脖子分別遭到砍傷，所幸送醫後均無大礙。警方已將傷者友人帶返所內，同時調閱監視器，正釐清案情並追查動手行凶的嫌犯身份。

▲▼傷者在撞球間打球時，被對方約出談判。（圖／記者游宗樺攝）

▲傷者在撞球間打球時，被對方約出談判。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，談姓（17歲）、郭姓（18歲）2人6日晚間9時許在撞球間打撞球時，接到對方打電話來，疑似要為拒絕邀約的事情談判，於是2人赴約前往忠孝東路5段621巷口便利商店，孰料雙方一言不合，談、郭2人遭到不明人士持開山刀攻擊，負傷後逃往附近小巷躲避追砍，地面留下大量血跡，兇嫌則在砍傷人後，立即逃離現場。

▲▼初判巷內血跡多疑似是第一現場。（圖／記者游宗樺攝）

▲忠孝東路五段621巷內留有傷者血跡。（圖／記者游宗樺攝）

警消接獲民眾報案，派員到場發現郭男頸部遭到砍傷，緊急送往國泰醫院急救；談男的手腳則有多處刀傷，被送往北醫附醫救治，均暫無生命危險。警方到場後將傷者友人帶回派出所，以釐清案發經過與原因，同時調閱鄰近的監視器，調查行兇犯嫌的身份。

▲▼忠孝東路五段上的7-11疑似是第二現場。（圖／記者游宗樺攝）

▲談、郭2人在便利商店前遭人砍傷。（圖／記者游宗樺攝）


►夜深了...千萬別讓腦公看到

【更多新聞】

 ►漁「普悠瑪」壽豐站故障！車站瀰漫濃濃白煙　乘客：上車有聞到臭味
►天鵝船上留「失去希望」字條！2女碧潭失蹤　包鞋藥袋還在船上

ET快訊
送女友回家後…台大研生遭酒駕車撞死！肇事男「以為酒精沒影響」
即／日學者見完韓再見郭　郭台銘深夜發文「雙方都準時到達」
矮個兒「靠5攻略」長高高！每天按這30下有效
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／涉人頭浮報助理費！新北6連霸議員高敏慧被聲押禁見「冤枉～」

「揪你玩不要！」拒絕朋友邀約　2男竟當街被砍送醫

快訊／忠孝東路「永春公園」驚傳械鬥2男遭砍　1人頸部中刀昏迷

天鵝船上留「失去希望」字條！2女碧潭失蹤　包鞋藥袋還在船上

影／打狗被碎念！南投黑衣男藤椅猛砸85歲阿嬤「倒地還狂踹」…下場超慘

超商ATM領到「12張充滿怨念的千元鈔」　新竹媽媽急PO網求救

影／悲慘癌男撿到3000元…報案途中車禍「孕妻流產亡」！2天後還挨告侵占

快訊／兩女乘船共遊碧潭...最後在岸邊消失　生死未卜警消搜救中

「同志教父」強摟直男喇舌…挑逗「要把你掰彎」挨告　北院低調出庭

送女友回家後…台大研究生遭酒駕車輛撞死！肇事者：以為酒精沒影響

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

【聲林之王2】EP3花絮 屁孩寫歌diss周湯豪 當眾道歉上演世紀大和解 老蕭、陶子讚Nick大器回應

83歲「叭噗阿伯」冰蓋掉了！　泛淚沿街找...熱心網友1天找到

信不用手機遭嗆「跩個屁呀」！　聯絡方式「留地址」：有緣的話會碰到

警察薯叔親自上銬被一秒掙脫 近距離魔術讓他「落下巴」嚇傻

只要＄488！高雄超狂「1.2公斤蛤蠣痛風鍋」　4種肉還吃到飽

鴨嘴遭「柴犬捲尾」夾！牠無辜求助　30秒後真相反轉...網笑：在吸狗吧

快訊／涉人頭浮報助理費！新北6連霸議員高敏慧被聲押禁見「冤枉～」

「揪你玩不要！」拒絕朋友邀約　2男竟當街被砍送醫

快訊／忠孝東路「永春公園」驚傳械鬥2男遭砍　1人頸部中刀昏迷

天鵝船上留「失去希望」字條！2女碧潭失蹤　包鞋藥袋還在船上

影／打狗被碎念！南投黑衣男藤椅猛砸85歲阿嬤「倒地還狂踹」…下場超慘

超商ATM領到「12張充滿怨念的千元鈔」　新竹媽媽急PO網求救

影／悲慘癌男撿到3000元…報案途中車禍「孕妻流產亡」！2天後還挨告侵占

快訊／兩女乘船共遊碧潭...最後在岸邊消失　生死未卜警消搜救中

「同志教父」強摟直男喇舌…挑逗「要把你掰彎」挨告　北院低調出庭

送女友回家後…台大研究生遭酒駕車輛撞死！肇事者：以為酒精沒影響

眼前的胖不是胖！圓潤「北極兔」起身瞬間驚呆網　秒變兔腿界模特

快訊／涉人頭浮報助理費！新北6連霸議員高敏慧被聲押禁見「冤枉～」

12天20場次免費看！2019台灣國際人權影展開跑　超強選片5面向議題

「揪你玩不要！」拒絕朋友邀約　2男竟當街被砍送醫

韓國瑜「軍公教」支持度也死亡交叉　議員曝：支持者只剩家庭主婦

「阿姨站著睡著了！」7歲女樓梯口見吊屍　生前「8字訊息」讓人發毛

零用錢被調高「200→500」人夫爽翻　網卻掀殘酷事實：要變一天5元了

來一趟說走就走的旅行　不可或缺的的五大夏日保養

全美8月非農就業人口僅13萬　聯準會幾乎篤定降息…美股道瓊上漲100點

越南妹遭嫌矮又醜！暖男娶回去　她兼兩差「回家幫按摩」網羨慕：對她好一點

韓國瑜伽老師直播「炸左右雪乳」　蕾絲中洞晃到快掉…「驚天一拉」粉絲抓狂

社會熱門新聞

7旬婦遭勒斃後被性侵　陸戰前隊..

台大研究生遭酒駕車撞死！肇事者..

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回..

打狗被碎念！南投黑衣男藤椅猛砸..

即／花蓮休旅車闖平交道！秒遭太..

快訊／忠孝東路「永春公園」械鬥..

包龍星直播悄重開　網轟：無可救..

天鵝船留字條　2女遊碧潭後失蹤

癌男撿到錢報案　孕妻車禍亡還挨..

領到12張怨念千元鈔　新竹媽急..

已婚劣男騙空姐　交往產1子哀告

同志教父強摟直男「喇舌」挨告

等紅綠燈被按喇叭　重機遭超跑海..

奪命38秒影片曝／寶獅駕駛嚇傻..

更多熱門

相關新聞

屁孩當眾道歉　周湯豪：沒放心上

饒舌歌手屁孩參加ETtoday《聲林之王2》選秀節目，日前在節目中晉級向「導師」周湯豪致歉，為先前於《中國新說唱》的不禮貌行徑道歉。只見周湯豪展現度量，不僅投票給屁孩，直言「我沒放心上」，還向屁孩的媽媽喊話：「屁孩很優秀，媽媽你不用擔心，非常優秀！」

屁孩酒後耍狠被痛扁！長腿女友肉身擋拳緊抱

屁孩《聲林2》向周湯豪致歉

屁孩載女友未戴帽　辱警還動手下場超慘

男員警腰上4字宣言！網推：新莊蘆洲需要你

關鍵字：

砍傷談判屁孩

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

洪詩泳池自拍泳裝照

情侶吃迴轉壽司！她被規定「只能吃10盤」氣炸

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

超正22歲單親媽嘿咻12歲男！法官判緩刑

7旬婦遭勒斃後被性侵　陸戰前隊員判無期

搭雲霄飛車手機噴出！後方老兄手一伸抓到了

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

台大研究生遭酒駕車撞死！肇事者：以為酒精沒影響

勞力士哥等紅燈！路人斜眼：假的...網崩潰

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

又遲到？韓國瑜急澄清：我等日本人25分鐘

「等日本人25分鐘」惹議！韓國瑜開直播說明

更多

最夯影音

更多

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

【聲林之王2】EP3花絮 屁孩寫歌diss周湯豪 當眾道歉上演世紀大和解 老蕭、陶子讚Nick大器回應

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面