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好市多中秋大亂鬥！結帳排2.5小時、3歲童昏倒　「人手一袋」竟為搶冰塊爆口角

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▲▼好市多中秋大亂鬥！結帳排2.5小時、3歲童昏倒　「人手一袋」竟為搶冰塊爆口角。（圖／東森新聞）

▲好市多中秋大亂鬥！內湖店搶冰塊爆口角。（圖／東森新聞）

記者許力方／綜合報導

中秋節前的周末各地都出現排隊潮，尤其美式賣場好市多（Costco）被人潮擠爆，台中店開店才1個多小時就塞滿人，結帳隊伍從櫃檯排到冷藏區，最多等2.5小時才能付錢離開，網友諷刺形容「冰淇淋排到變奶昔」！不只如此，嘉義店一名3歲男童疑似因為人多昏倒，緊急送醫，甚至有人為了搶冰塊爆發口角。

為了因應中秋烤肉，好市多規劃了中秋專區，力推牛小排、五花肉、干貝、鮮蝦等烤肉生鮮食品，各式各樣應有盡有，被撈的一團亂。台北內湖店就有不少民眾出門採買烤肉相關用品，離開前人人手拿好幾袋，就是為了順道「打包」冰塊，工作人員只好帶著推車緊急補貨。

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▲▼好市多中秋大亂鬥！結帳排2.5小時、3歲童昏倒　「人手一袋」竟為搶冰塊爆口角。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲▼好市多中秋大亂鬥！結帳排2.5小時、3歲童昏倒　「人手一袋」竟為搶冰塊爆口角。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲好市多中秋大亂鬥！台中一開店就擠爆，結帳排到冷藏區等2.5小時。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」）

無獨有偶，台中店也是上午一開門就被擠爆，有民眾下午在「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文驚嘆「第一次排結帳隊伍排到冷藏區」，共耗時40分鐘才付完錢，因為自己開趴踢被分配到帶沙拉，不然「我應該是不會排這種隊吧」，還諷刺說要是買冰淇淋就可能排到變奶昔。

網友紛紛留言「買0.5小時、排隊2.5小時」、「真的崩潰...結帳是選東西2倍時間」、「最近平日經過連停車都大排長龍」，還有人解密，因為排隊的「大家都萬來萬去，結帳也快不了」，安慰勸說「北屯店快開了，再忍一下」、「忽然覺得中壢店好幸福」、「節日前後我應該都不會踏入好市多」！

嘉義店同樣擠滿搶購人潮，發生一名3歲男童疑似人太多、過於興奮，當場昏倒，爸媽見狀嚇壞，父親趕緊抱著兒子衝到路邊，準備要攔計程車求救，剛好攔下正在巡邏的警車，見員警就喊「突然間撞到頭，突然間就倒下去了！」只見小孩全身癱軟，警方隨即載人上車，沿途鳴笛，不到5分鐘就到院，所幸有員警幫忙，送醫治療後沒有生命危險。

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▼嘉義店也驚傳3歲童昏倒意外。（圖／東森新聞）

▲▼好市多中秋大亂鬥！結帳排2.5小時、3歲童昏倒　「人手一袋」竟為搶冰塊爆口角。（圖／東森新聞）

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