▲「中秋月圓柚見民歌」音樂會，淡水漁人碼頭夏夜開唱。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

適逢中秋佳節月圓人團圓的前夕，新北市政府農業局與淡水漁人碼頭港區商家7日晚間在淡水漁人碼頭觀景平台舉辦「中秋月圓－柚見民歌」月光音樂會活動大獲成功，在精采的民歌及樂團表演聲中，民眾在漁人碼頭徜徉闔家歡聚，輕輕哼唱光陰故事，勾起大家的青春回憶。

農業局表示，淡水漁人碼頭在漁港功能多元化的政策下，已成為民眾假日休閒好去處，海天美景、夕陽及情人橋光雕等都是著名吸睛亮眼的IG打卡點；再加上近期新完工的觀景平台，更完善的漫步空間；農業局為了促進漁人碼頭的觀光，特別在中秋佳節前夕舉辦「中秋月圓－柚見民歌」活動。

▲ 吸睛亮眼的IG打卡點。

漁業處處長張麗珍表示，淡水八里的柚子也是全國知名的特產，相較於其他水果，柚子賞味期長且耐儲放，越放越香甜，這就像民歌一樣，越久越聽越有滋味，越聽越青春，因此這次應景的柚見民歌之夜，堪稱青春山海線暑期第二波最有滋味的活動，配合今年暑期讓大家免費遊玩主題樂園設施及水上遊樂設施，帶給大家非常多的夏季歡樂。

農業局說明，整場民歌活動在王中平的歌聲中帶動一波熱潮，歌手與民眾的互動帶來許多笑聲，就在多首精彩懷舊民歌聲中，跟在場民眾一起吟唱，氣氛十分熱絡，最後在于冠華的柔情演唱中緩緩落幕，在這溫暖的夜晚，除了促進闔家情感，也一起帶動漁人碼頭的觀光熱潮，大家相約希望民歌在漁人碼頭可以持續吟唱下去。

▲ 吸睛亮眼的IG打卡點。

▲ 漁人碼頭情人橋上觀夕陽。