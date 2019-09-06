淡水大媽趕時間不要命！闖輕軌「遭叭也不甩」不到5公尺險遭撞

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區一名婦人6日早上7點趕著搭輕軌，看到列車正在進站，竟然闖紅燈穿越馬路搶進站，與列車距離不到5公尺，好險當時輕軌列車正在過彎速度不快，才沒有釀成悲劇，目擊民眾拍下婦人PO網怒斥「司機只好停車，讓那位大媽通過，實在太誇張！」對此新北大眾捷運公司將依法開罰，最高可處7500元罰鍰。

▲淡水大媽趕車闖輕軌險遭撞。（圖／記者陳豐德翻攝）



一名劉小姐目擊過程，在臉書社團「細說淡水公開版」表示：「剛在沙崙濱海輕軌站（7：30）看到輕軌已要進站，但照片中這位大媽不管司機一直鳴鈴，不但闖紅燈還硬生生的慢慢的從輕軌『車頭』走過，為的就是要搭上這班輕軌，最後司機只好停車，讓那位大媽通過，實在太誇張了。」

據了解，當時輕軌列車是從崁頂開往捷運紅樹林站，而婦人是從淡水沙崙路一段巷子走出後，看到列車準備轉彎要進站，為搶搭列車她不要命般闖紅燈越過馬路，並且直接橫越軌道，當時列車長不斷按鳴喇叭仍無法勸阻，雙方距離只有5公尺不到，捷運公司將找到這名婦人開罰。

新北大眾捷運公司副總經理詹烱潁表示，民眾闖入淡海輕軌列車行進區域，若造成列車嚴重誤點，依據大眾捷運法最高可開罰7500元，但罰錢事小，自身性命還有公共安全，才是最重要的，呼籲民眾穿越馬路應依照號誌通行。

▼闖輕軌的大媽被民眾拍下。（圖／翻攝自細說淡水公開版）

