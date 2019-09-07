一桶洗漆水「濕地秒變綠奶茶」　油漆工嘆：薪水倒貼還不夠罰

記者陳凱力／新竹報導

新竹市香山濕地7日上午被民眾發現疑似不法業者偷排廢水，導致整片綠色的水流入香山濕地，網友除了將影片上傳至臉書，也向新竹市環保局檢舉。環保局人員稽查後發現，現場水質PH值正常。而將溪水染綠的「兇手」竟是在上游的油漆工，因貪圖方便，竟直接將清洗油漆刷、油漆桶的汙水倒入河裡才導致汙染。油漆工人一聽到可能被開罰3萬至300萬，也不禁感到懊惱「1天工資才2、3千元，現在工資全沒了，還要倒貼，真的不划算」。

▲網友拍下香山濕地遭到汙染的畫面向環保局檢舉。（圖／翻攝新竹大小事）

有網友將影片上傳至臉書社團《新竹大小事》並表示，「香山天后宮對面濕地不知道被排放什麼廢水」，影片中見到哈密瓜綠的汙水從排水口不斷排出流入香山濕地中，網友也紛紛喊話「直接檢舉」。

新竹市環保局水污科表示，中午左右接獲民眾檢舉，環保局立即派員前往稽查檢測水質，只是河水雖遭染綠，但PH酸鹼值卻仍符合標準，人員向上游繼續追查發現，是油漆業者結束油漆工作，竟將清洗水泥刷及油漆桶的廢水直接倒入河裡，才導致河水汙染變色，水污科人員也當場留下油漆包商資料，並依違法水污法規定進行裁罰。

油漆商一臉苦瓜臉向環保局人員表示，「不知道只是倒個清洗廢水就這麼嚴重，自己1天工資才2、3千元，現在卻因為倒幾桶水泥漆水到河裡，就被罰至少3萬元以上的罰款，工資全沒了，可能還要倒貼，真的不划算」。

環保局表示，水體或其沿岸規定距離內棄置垃圾、水肥、污泥、酸鹼廢液、建築廢料或其他污染物造成水污染，是違反水污染防治法第30條的行為，依同法第52條可處3萬至300萬元罰鍰，民眾及從事室內裝修、油漆的業者千萬要注意。