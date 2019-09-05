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長髮馬尾男逆向違停買飯糰　網曝亮點：不喜歡台灣的那個安？

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▲「長髮麻尾男」逆向違停買飯糰　網：不喜歡台灣的那個安？。（圖／翻攝臉書）

▲網友PO出違停照片，長髮馬尾男竟意外成為討論。（圖／翻攝新竹大小事）

記者陳凱力／新竹報導

有網友在臉書社團《新竹大小事》PO文「買飯糰遇到長髮先生逆向開過來又違停，這能檢舉嗎？」照片一出，除了逆向占用車道的大違停，疑似藝人黃安的長髮男也成為最大亮點。網友除了討論是不是黃安外，對於這種大違停也毫不手軟的手刀奉上一張檢舉「伴手禮」。新竹警方也表示，收到檢舉資料，會由交安組受理，只是「到底是不是黃安」連警察大人也說「無法確定」。

▲「長髮麻尾男」逆向違停買飯糰　網：不喜歡台灣的那個安？。（圖／翻攝臉書）

請繼續往下閱讀...

▲有網友3日才PO出疑似黃安的男子入境機場大廳。（圖／翻攝新竹爆料公社）

長髮男身穿黑短Ｔ與黑短褲，帶著眼鏡，一頭及腰長髮扎成馬尾，從45度側面看去，與藝人黃安真的非常相似，再加上9月3日才有網友在《新竹爆料公社》PO文「猜猜他是誰，今天下午在機場遇到他，他回來了，他回來做什麼呢？」還附上一張疑似黃安入境機場的背影照，所以當這張違停照片一出，也馬上熱烈引起網友討論。

網友們留言KUSO「這背影是左岸回來那一位嗎」、「抓著健保不放的左岸人士」、「看起來是不喜歡台灣的那個*安」、「逆向停車、併排、跨雙黃，一次3個 真香」。

不過，不管是不是藝人黃安，由於逆向違停是事實，網友都一致認為「逆向違停，一定要檢舉」，更有動作快的網友馬上手刀奉上一張檢舉違規「伴手禮」，也讓其他網友笑稱「這早餐貴貴的」。

▲「長髮麻尾男」逆向違停買飯糰　網：不喜歡台灣的那個安？。（圖／翻攝臉書）

▲熱心的網友將違規資料上網檢舉。（圖／翻攝新竹大小事）

新竹市警局表示，這起交通違規當轄區警員前往處理時，駕駛人已經駛離，民眾手邊若有資訊，可將相關違規影像上傳至新竹市警察局網站檢舉專區，由專責人員勘驗後處理。只是，「到底是不是黃安」連警察大人也說「無法確定」。

據了解，黃安為新竹縣竹北人，只是由於老宅都由女兒、女婿居住，黃安並不會該處出現；至於外傳黃安於新竹市鬧區有置產及黃安是否回台、違停是否為黃安本人一事，《ETtoday新聞雲》記者在截稿前致電黃安的妻子小邱，均無人回應。

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