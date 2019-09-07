光頭男參加朋友婚禮！一看女友竟「身穿白紗」跪地　秒變男主角完婚

▲婚禮示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

36歲的英國女子愛麗莎（Aleasha Pilaw）為了給男友一個驚喜，串通兩名好朋友辦了一場假婚禮。婚禮當天，愛麗莎的男友保羅（Paul Schoproni）在不知情的情況下出席，一直到看到穿了白紗的愛麗莎出現在眼前，才驚覺這是一場「自己的婚禮」，並開心的一起完成神聖的儀式，正式結為夫妻。

根據外媒報導，來自英國威爾斯的愛麗莎先前已經離過婚兩次，爾後跟在自營車廠裡的技師保羅認識並談戀愛，至今已經經過兩年的時間。愛麗莎表示，保羅在過去兩年的時間，幾乎每天向她「求婚30次」，並且常常在早上時站在她上班必經路上的一個廣告牌前，廣告牌上則寫著「你願意嫁給我嗎？」

被求愛許久的愛麗莎決定給保羅一個驚喜，於是夥同兩個朋友辦了一場「假的婚禮」，用朋友的名義邀請賓客到場，大家也都約定好要為這場驚喜婚禮保密。在確定保羅也出席典禮之後，愛麗莎穿著白色的婚紗突然出現在眾人前面，單膝跪地向其求婚，讓保羅震驚的說不出話來。

當保羅意識到自己是婚禮的新郎時，緊緊擁抱住新娘愛麗莎，他說一開始還以為這是一場惡作劇，即使是現在，還是很不敢相信自己真的已經結婚的事實。報導中指出，為了策畫這場祕密婚禮，愛麗莎常常會選擇假裝和保羅吵架，然後把人趕出家門，甚至是讓這名未來的新郎睡在車上，以便自己的計劃能順利進行。