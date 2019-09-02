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被不熟同學炸紅色炸彈…他一人參加「包3600元」！　反被質疑：你有沒有包？

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▲▼捧花,婚禮,結婚,新娘,感情,幸福（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲很多人如果收到不熟的人寄來喜帖，會選擇不參加。非當事者。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

一名高姓男網友日前收到大學同學的「紅色炸彈」，儘管兩人已經好幾年沒聯絡，他仍很有誠意地包了3600元去參加婚禮，不過，婚宴結束他離場後，卻接到新娘的來電，對方並不是要向他道謝或問候，而是劈頭就問，「同學，家人剛剛算禮金帳目怪怪，你包多少？」讓他頓時不知該如何回應。

高姓網友在臉書社團《爆廢公社二館》表示，他收到女同學的喜帖後，婚禮當天就獨自一人前往參加，還大方地包了3600元的紅包，想不到最後竟然還被對方問，「同學你包多少？你有沒有包？」

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▲▼ 紅包 。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 原PO包3600元算是很給對方面子。（示意圖／記者劉昌松攝）

網友認為，收到不太熟的人寄來的喜帖，原PO有去參加已經很給面子，對方還打來問有沒有包，未免太沒有禮貌，「沒聯絡的我不會參加，直接丟垃圾桶。」「3600很夠意思了！」「1200就很多了，沒什麼交情，當去吃個飯。」「回說我包6600啊～讓新娘他們自己去內鬥。」「怎麼有人這麼多年沒聯絡，結婚才想到，還質疑沒有包？這不是普通厚臉皮欸！」

也有很多人提醒，為了避免這種問題，「一定要親眼看收禮金人填上數字，我也吃過這種虧。」「紅包袋上面一定要寫上自己的名字，最重要很重要一定要！」還有人開玩笑說，「以後交出去前還是拍個照好了。」

但也有部分網友替新娘說話，「說不定是因為數目不對了，之前有收禮金的人暗槓禮金的新聞不是嗎？」「可能禮金少了問一下吧！」「這通電話或許失禮，但也或許對方只是想確認多出來的禮金是哪位被漏寫了。」

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