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手速拚起來！9/9凌晨搶MacBook Air　入手價2萬元有找

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蝦皮購物9.9超級購物節整點超殺優惠強品（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物在9/9整點推出瘋搶商品。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商拚戰99購物節，網購業者在9/9當天祭出不少必搶明星商品，包括MacBook Air、Dyson V11手持無線吸塵器、AirPods 2搭配充電盒、雅詩蘭黛特潤超導修護露等快閃激殺，平常沒有的超特惠價格讓人看了心動，搶到絕對賺到。

蝦皮購物「9.9超級購物節」主場活動將於9/9登場，其中特別推薦鎖定6檔整點超殺優惠強品，像是凌晨00:00準時開搶的MacBook Air 13吋，原價45,900元，活動價19,999元、品木宣言健康光潤機能水200ml，原價1,450元，活動價979元、09:00 REEBOK男女FURY ADAPT，原價4,000元，活動價999元；中午12:00有雅詩蘭黛特潤超導修護露50ml，原價3,850元，活動價2,179元、12:00 Dyson V11手持無線吸塵器，原價22,900元，活動價9,999元；晚上主打21:00 Nintendo Switch 主機，原價9,780元，活動價6,999元。另有MARC JACOBS 相機包、雅詩蘭黛特潤超導修護露等近百樣熱門商品快閃2折起。

Yahoo奇摩超級商城也在9/9祭出必搶明星商品，例如AirPods 2搭配充電盒，原價5,290元，87折特價只要4,599元；Nike慢跑鞋下殺5折特價1,199元、Adidas 3D BACKPACK後背包73折特價2,399元；Gap男童 Logo撞色圓領短袖T恤原價799元，22折特價174元。Yahoo奇摩購物中心則有MAYBELLINE媚比琳唇膏原價360元，28折特價99元即可入手。

Yahoo奇摩99購物節必搶明星商品（圖／Yahoo奇摩提供）

▲AirPods 2 搭配充電盒。（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

Yahoo奇摩99購物節必搶明星商品（圖／Yahoo奇摩提供）

▲Adidas 3D BACKPACK 後背包。（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

東森購物網將於9/9～9/12一連3天中午12:00限時限量狂灑「99激搶券」，折價券共有99元、999元兩種面額可領取，單一商品結帳金額滿300元或滿19,999元即可折抵，像是台鹽海洋鹼性離子水850ml x20瓶，站上東森價399元，99元折後只要300元；Anqueen觸控式LED健康氣炸鍋，東森價3,290元，99元折折後3,191元。另外，至9/30止，消費滿3,000登記再抽999元商品抵用券。

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