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糾眾廟宇尋仇轟5槍洩恨　男嗆「警察槍法都沒那麼準」

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▲桃園市高姓男子今年5月涉嫌糾眾向龜山區某間寺廟鄭姓員工座車連開5槍示威。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市高姓男子今年5月涉嫌糾眾向龜山區某間寺廟鄭姓員工座車連開5槍示威。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高姓男子因朋友不慎擦撞龜山區某家廟宇神像遭廟方鄭姓員工質問，為替朋友出氣今年5月間找來8名友人前往廟宇興師問罪，有人持刀架住住持，其中黃姓男子竟朝鄭姓員工座車連開5槍，鄭趕緊下車逃過一劫；高、黃等人落網後否認有殺人意圖，辯稱「警察槍法都沒這麼準」，檢方30日偵結依殺人未遂等罪嫌將高、黃等9人提起公訴。

檢警調查，26歲的高姓男子因聽聞朋友與位於龜山區的某間廟宇鄭姓員工有糾紛，在臉書貼文稱「茶磚路請求支援」，其中22歲黃姓男子帶1把改造手槍到場，高再號召7名友人分持槍棍等武器到場聲援。

高、黃等人分持信號彈、改造手槍、西瓜刀與高爾夫球桿等武器，一群人衝進寺廟內包圍住持，其中有人持西瓜刀架在住持頸部逼問鄭姓員工下落，剛好鄭與游姓友人共車返回寺廟，一群人發現鄭行蹤後轉往座車瘋狂揮砍，黃姓男子還持槍向車子連開5槍，其中3槍貫穿汽車鈑金，鄭姓員工所幸及時跳車逃逸躲過一劫。

龜山警方據報後到場，但犯案一票人早已逃之夭夭，警方循線陸續逮捕高等涉案人員，但黃姓男子開槍後逃逸，警方在6月16日持拘票在黃位於新北市新莊區租屋處逮捕到案，並起出作案用的改造手槍等證物，警方依殺人未遂罪嫌將高、黃等9人移送偵辦。

黃姓男子偵訊時坦承有開槍，但辯稱沒有殺人意圖，辯稱「連警察槍法都沒這麼準」，高男承認有糾眾去找鄭姓員工理論，但直到黃開槍才知道他帶槍，同案高男的哥哥、楊姓、洪姓、陳姓、何姓、賴姓與藍姓男子都坦承，接到電話或在臉書上看到聲援，只是去現場助陣，但不清楚糾紛原委，檢方根據廟方監視畫面錄下作案過程與住持指證等證據，30日偵結依殺人未遂、違反槍砲彈藥與恐嚇等罪嫌將高、黃等9人提起公訴。

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