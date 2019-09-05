警察好忙「浪狗狂吠」也算　他暖抱收服並幽默：勸導後已改善

▲南投竹山員警深夜馴服惡狗。（圖／（圖／翻攝自Facebook／爆笑公社）

記者唐詠絮／南投報導

南投縣警察局竹山分局員警賴世勳於2016年在桃園某警分局半夜執勤時，勸導流浪犬不要吵鬧的照片及回報單內容，4日再度出現在臉書《爆笑公社》，有接近2萬名網友狂按讚分享，畫面中的浪浪就這麼依偎在賴警的身上，似乎有了他的暖手撫摸，不僅止住狂吠，也撫平狗兒的孤寂，更溫暖了夜深未歸游子的心。

賴警完成馴狗任務後，他在案件處理回報單中，還以幽默的語氣表示，屋外勸導該狗，夜已深請放低音量，該狗汪一聲表示好，網友看到紛紛留言，「傑出的一手」、「笑死，後面寫惡狗，結果前面這隻撒嬌中！好違和」、「警員是寵物溝通師」、「真的是一位好有愛的員警」。

警察的工作真的無所不能，為了將警務工作做到好做到滿，總是不辭艱辛的完成任務，而員警賴世勛的這則貼圖，更是讓一般的平民百姓感到「警察真的了不起」，只要民眾報案，一定使命必達，不論幾點都要外出值勤，即便對象不是人，都只有一個目的，就是解決問題，不付民眾所託，也讓網友對賴警大喊，「真是可愛的波麗士大人，好讚」。

【其他新聞】

►影／高雄女到牧場打工「跌入攪拌機」！刀刃攪切慘死…救6小時取出殘屍塊

►影／遺體前擲筊問「想去爸爸家嗎？」烏來簡小弟回應了…爸看結果掩面大哭

