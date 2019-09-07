俄軍派2架蘇-57飛敘利亞對抗F-35　結合S-400共享戰場情勢訊息

記者吳宛霖／綜合報導

位在敘利亞的俄國航空太空軍赫梅明空軍基地（Khmeimim air base）連續遭無人機空襲，對此，俄軍派2架蘇-57以「現役戰機」身份到敘利亞進行實戰部署。隨著俄羅斯和敘利亞聯在伊德利卜戰場連連取得勝利，美國、以色列及土耳其擴大支持叛軍，輪番空襲敘利亞總部基地。俄外交部副部長西羅莫洛托夫表示，俄方已掌握可靠證據，敘利亞叛軍襲擊赫梅明的無人機來自西方國家。

綜合媒體報導，俄國航空太空軍已向赫梅明空軍基地緊急增派12架蘇-34與蘇-24M戰機，集中對無人機基地空中打擊；以色列之後又進行對敘利亞的新一輪越境空襲，並多次出動F-35I隱身戰機。

雖然赫梅明空軍基地部署射程約400公里的S-400防空系統，但只要未直接受到攻擊，便難以還擊。對此，俄國防部決定調派剛加入作戰序列的2架蘇-57前往敘利亞，對抗以軍的F-35I。俄軍方表示，蘇-57這次行動是同時向駐敘美軍的F-22和以色列空軍的F-35I下戰帖，其中，F-35I是首要目標。

▲俄羅斯駐敘利亞的赫梅明空軍基地。（圖／Google Map）

俄軍方表示，蘇-57擔負和S-400防空系統在實戰中緊密配合、聯合防禦及反擊敵方的重任。據了解，蘇-57已通過數據鏈和S-400達成戰場情勢訊息共享的能力，俄軍希望實地測試兩者配合對抗F-35I等美製5代戰機的能力，以奪回在敘利亞的制空權。俄媒體透露，蘇-57戰機在抵達敘利亞後，已開始掛載實彈執行空中巡邏任務，也已通報駐敘美軍和以色列軍方。

根據《航空周刊》報導，一名美國中央司令部消息人士表示，美軍目前在敘利亞境內部署12架F-22，在阿聯酋則駐有12架F-35A，無論是美國還是以色列，現在都面迎來了頭號對手。

根據《俄羅斯報》報導，蘇-57在國際市場具有很大的出口潛力，在國際市場上的出現將摧毀美國5代戰機的壟斷地位，印度可能成為最大買家，另外，印尼、阿爾及利亞、越南也表示出極大興趣。

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