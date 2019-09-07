　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

俄軍派2架蘇-57飛敘利亞對抗F-35　結合S-400共享戰場情勢訊息

請按讚支持ETtoday新聞雲

記者吳宛霖／綜合報導

位在敘利亞的俄國航空太空軍赫梅明空軍基地（Khmeimim air base）連續遭無人機空襲，對此，俄軍派2架蘇-57以「現役戰機」身份到敘利亞進行實戰部署。隨著俄羅斯和敘利亞聯在伊德利卜戰場連連取得勝利，美國、以色列及土耳其擴大支持叛軍，輪番空襲敘利亞總部基地。俄外交部副部長西羅莫洛托夫表示，俄方已掌握可靠證據，敘利亞叛軍襲擊赫梅明的無人機來自西方國家。

綜合媒體報導，俄國航空太空軍已向赫梅明空軍基地緊急增派12架蘇-34與蘇-24M戰機，集中對無人機基地空中打擊；以色列之後又進行對敘利亞的新一輪越境空襲，並多次出動F-35I隱身戰機。

雖然赫梅明空軍基地部署射程約400公里的S-400防空系統，但只要未直接受到攻擊，便難以還擊。對此，俄國防部決定調派剛加入作戰序列的2架蘇-57前往敘利亞，對抗以軍的F-35I。俄軍方表示，蘇-57這次行動是同時向駐敘美軍的F-22和以色列空軍的F-35I下戰帖，其中，F-35I是首要目標。

▲俄羅斯駐敘利亞的赫梅米姆空軍基地。（圖／Google Map）

▲俄羅斯駐敘利亞的赫梅明空軍基地。（圖／Google Map）

俄軍方表示，蘇-57擔負和S-400防空系統在實戰中緊密配合、聯合防禦及反擊敵方的重任。據了解，蘇-57已通過數據鏈和S-400達成戰場情勢訊息共享的能力，俄軍希望實地測試兩者配合對抗F-35I等美製5代戰機的能力，以奪回在敘利亞的制空權。俄媒體透露，蘇-57戰機在抵達敘利亞後，已開始掛載實彈執行空中巡邏任務，也已通報駐敘美軍和以色列軍方。

根據《航空周刊》報導，一名美國中央司令部消息人士表示，美軍目前在敘利亞境內部署12架F-22，在阿聯酋則駐有12架F-35A，無論是美國還是以色列，現在都面迎來了頭號對手。

根據《俄羅斯報》報導，蘇-57在國際市場具有很大的出口潛力，在國際市場上的出現將摧毀美國5代戰機的壟斷地位，印度可能成為最大買家，另外，印尼、阿爾及利亞、越南也表示出極大興趣。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
送女友回家後…台大研生遭酒駕車撞死！肇事男「以為酒精沒影響」
即／日學者見完韓再見郭　郭台銘深夜發文「雙方都準時到達」
矮個兒「靠5攻略」長高高！每天按這30下有效
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

俄軍派2架蘇-57飛敘利亞對抗F-35　結合S-400共享戰場情勢訊息

川普不爽：幫助日韓花很多錢　施壓分攤防衛費用

普丁建議美國買俄製高超音速武器　川普：我們會自己生產

軍事迷發現日本海保廳9艦行經台海　 開啟AIS自動識別系統

台海5到10年或有衝突引爆點　葛來儀：北京會採「蟒蛇戰略」

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

【聲林之王2】EP3花絮 屁孩寫歌diss周湯豪 當眾道歉上演世紀大和解 老蕭、陶子讚Nick大器回應

83歲「叭噗阿伯」冰蓋掉了！　泛淚沿街找...熱心網友1天找到

信不用手機遭嗆「跩個屁呀」！　聯絡方式「留地址」：有緣的話會碰到

警察薯叔親自上銬被一秒掙脫 近距離魔術讓他「落下巴」嚇傻

只要＄488！高雄超狂「1.2公斤蛤蠣痛風鍋」　4種肉還吃到飽

鴨嘴遭「柴犬捲尾」夾！牠無辜求助　30秒後真相反轉...網笑：在吸狗吧

俄軍派2架蘇-57飛敘利亞對抗F-35　結合S-400共享戰場情勢訊息

川普不爽：幫助日韓花很多錢　施壓分攤防衛費用

普丁建議美國買俄製高超音速武器　川普：我們會自己生產

軍事迷發現日本海保廳9艦行經台海　 開啟AIS自動識別系統

台海5到10年或有衝突引爆點　葛來儀：北京會採「蟒蛇戰略」

前科男Beetalk釣女大生…偏僻工廠性侵2次「手電筒照下體找位置」　判決出爐

豪雨炸高屏！吳德榮曝中秋天氣：第16號颱風「琵琶」下周可能生成

「嘿！Siri，幫我綁鞋帶」　Nike武士鞋可透過iPhone控制鞋帶、變換顏色

被嗆「大母豬」又被酸肥版韓國瑜　陳菊曾嘆：別這樣糟蹋人…

俄軍派2架蘇-57飛敘利亞對抗F-35　結合S-400共享戰場情勢訊息

全美第3人吸食電子菸致死！　政府調查215名肺病患者：90天內有抽的快戒

獨／當街擄勒贖15萬跑路費！高雄男遭兇狠虐殺丟包醫院　報警被「反詐騙」宣導

降息不遠了！人行今年第3次降準　釋3.94兆活水穩經濟

「看到就來不及了...」女子在警面前跳橋　命危送醫搶救中

眼前的胖不是胖！圓潤「北極兔」起身瞬間驚呆網　秒變兔腿界模特

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

軍武熱門新聞

日本保安廳9艦行經台海　開啟A..

普丁建議美國買俄製高超音速武器

俄軍派蘇-57飛敘利亞對抗F-..

川普：幫助日韓花很多錢　施壓分..

葛來儀：5到10年或有衝突引爆..

軍官飾演反派！豬隊友射偏中彈慘..

郭文貴爆50萬共軍攻台　國防部..

新型車裝迫砲搭配無人機前觀系統

殲20偵測能力升級　遠超越F-..

杜魯門號又故障　美東岸戰力短缺

緬甸將「軍法處置」屠殺羅興亞人..

非致命性「布袋彈」主用於驅散人..

川普秀伊朗衛星發射爆炸照　竟意..

殲10C空警500赴泰！　鷹擊..

更多熱門

相關新聞

全美第3人吸食電子菸致死！

印第安那州（Indiana）衛生部門週五（6日）證實，吸食電子菸已經引發數百名美國人生病，其中因肺部疾病惡化死亡的案例已經是第3例。當局目前正在進行小規模調查，未來規模將擴展至超過200人，這些生病的人吸食的電子菸當中，被檢驗出含有「四氫大麻酚」（THC），但是否有積極相關，還需進一步調查。

川普：幫助日韓花很多錢　施壓分攤防衛費

她釣到詭異觸手怪物　急PO網求助

普丁建議美國買俄製高超音速武器

葛來儀：5到10年或有衝突引爆點

關鍵字：

俄羅斯敘利亞美國西羅莫洛托夫蘇-57Su-57S-400F-35IF-35AF-22國際軍武以色列

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

洪詩泳池自拍泳裝照

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

情侶吃迴轉壽司！她被規定「只能吃10盤」氣炸

超正22歲單親媽嘿咻12歲男！法官判緩刑

7旬婦遭勒斃後被性侵　陸戰前隊員判無期

搭雲霄飛車手機噴出！後方老兄手一伸抓到了

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

台大研究生遭酒駕車撞死！肇事者：以為酒精沒影響

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

勞力士哥等紅燈！路人斜眼：假的...網崩潰

又遲到？韓國瑜急澄清：我等日本人25分鐘

「等日本人25分鐘」惹議！韓國瑜開直播說明

更多

最夯影音

更多

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

【聲林之王2】EP3花絮 屁孩寫歌diss周湯豪 當眾道歉上演世紀大和解 老蕭、陶子讚Nick大器回應

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面