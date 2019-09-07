「韓國瑜國政顧問遭蔡政府清算」　張善政：不會再公布名單

▲韓國瑜國政顧問團記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團隊由前行政院長張善政領軍，日前公布首波國政顧問團名單100人，台大和政大的學者都入列。不過，張善政6日演講時表示，許多國政顧問「遭到蔡政府算帳」，有公務員遭開除，也有台大教授遭解聘，「綠色恐怖比白色恐怖還要糟糕百倍、千倍」，並表示不會公布剩下的100人名單。

張善政6日前往高雄「台灣企業論壇」座談會演講，雖然原定主題為「數位轉型」，但張善政卻臨時起意脫稿演出，不但痛批蔡政府亂撒錢，更指出許多國政顧問被蔡政府「清算」。

張善政舉例，像是前國防部副部長陳永康，原先是中山科學研究院董事，但與他出席世貿國防展後，身旁跟隨他多年的公務員祕書慘遭開除；另外也有台大的副教授在名單被曝光後遭到校方高層「問候」，更有另一名兼任教授未經程序就遭到台大解聘。

張善政說，當年民進黨應該對「白色恐怖」非常有感，但現在卻製作出「綠色恐怖」，所以他對總統蔡英文非常失望，這些事雖然讓剩下的顧問團備感壓力，但同時也讓他「下架蔡政府」的決心加深100倍。

張善政喊話，不能再讓「綠色恐怖」繼續肆虐，更強調「君子報仇三年不晚」，等到未來執政一定會不看顏色選賢與能，不會像蔡政府一樣「丟臉」。