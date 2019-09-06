　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

廂型車轉彎撞上！騎士「安全帽噴飛」重摔亡　 家屬求行車記錄器查真相

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣潮州民治路、介壽路口2日發生一起死亡車禍，一名許姓男子騎車外送飲料時，意外與一輛在轉彎的廂型車發生擦撞，儘管緊急送醫急救仍不幸死亡。死者家屬不捨許男事業剛起步就意外慘死，在臉書徵求網友提供車禍當下的行車記錄畫面，「我們需要行車記錄器來幫我們還原當下。」

車禍發生在2日下午1時許，許男與廂型車發生擦撞後，緊急送到高雄的醫療中心急救，但最後仍傷重宣告不治。死者家屬在臉書悲痛說，許男在潮州開飲料店，事業剛剛正要起步，「在努力外送的時候發生車禍，當天半夜走了⋯…，我們無法跟舅舅講到最後的話」，希望有目擊民眾可以提供行車記錄畫面。

▲▼男外送車禍死亡 家屬徵行車記錄器查真相。（圖／東森新聞）

▲騎士外送飲料車禍死亡，家屬跪求行車記錄器查真相。（圖／東森新聞）

所幸真的有熱心民眾提供影像。行車記錄畫面中可以看到，一輛大貨車在十字路口準備左轉離開，大貨車左前方則是要轉彎的廂型車，下一秒許男從後方準備直行通過路口，不料卻與轉彎的廂型車發生擦撞。許男摔車重傷倒在橋邊，安全帽也飛出落在橋上，肇事廂型車則是頭也凹陷。

▲▼男外送車禍死亡 家屬徵行車記錄器查真相。（圖／東森新聞）

▲後來有熱心民眾提供行車紀錄影片。（圖／東森新聞）

肇事的廂型車疑似貨車阻礙視線，所以才會沒有看見直行來的機車。警方表示，事發當時的車潮非常多，肇事廂形車在左轉時與對向直行的機車發生擦撞，主要肇事原因仍待進一步調查釐清。

ET快訊
颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光　周末泡湯了
人妻偷吃塞滿嘴！他當場抓包「塞6顆」　起底竟是性感闆娘
偷拍短髮妹蹲廁！他被「關便所」秒爆哭：對不起，讓我出去
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

廂型車轉彎撞上！騎士「安全帽噴飛」重摔亡　 家屬求行車記錄器查真相

夜間臨檢遭衝撞...2警受傷送醫　駕駛懊悔：真的不是故意的

曾任「馬雷蒙舞團」成員！54歲錢莊老闆遭3小弟擄殺…與9旬母天天聯絡

女兒房間被弄亂、毛毯有血！人妻裝密錄器一看傻　抓包老公「妖精打架」

影／偷拍短髮妹蹲廁！他被「關便所」...秒爆哭：對不起，讓我出去

快訊／台南安定驚傳溺斃！2男池塘捕魚失聯…民眾見池邊2具浮屍嚇傻

快訊／養老鼠咬布袋！擄殺地下錢莊老闆　3屁孩「恐逃亡串證」聲押禁見

更生人曾涉擄人勒贖案　假釋期間願自力更生爭取家人認同

大武女警校園傳授防身術　嬌小身材面對高壯男招招都管用

海巡署秀史上最貴開箱　陳國恩幽默嗆毒梟：隨時幫您代收　

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

廂型車轉彎撞上！騎士「安全帽噴飛」重摔亡　 家屬求行車記錄器查真相

夜間臨檢遭衝撞...2警受傷送醫　駕駛懊悔：真的不是故意的

曾任「馬雷蒙舞團」成員！54歲錢莊老闆遭3小弟擄殺…與9旬母天天聯絡

女兒房間被弄亂、毛毯有血！人妻裝密錄器一看傻　抓包老公「妖精打架」

影／偷拍短髮妹蹲廁！他被「關便所」...秒爆哭：對不起，讓我出去

快訊／台南安定驚傳溺斃！2男池塘捕魚失聯…民眾見池邊2具浮屍嚇傻

快訊／養老鼠咬布袋！擄殺地下錢莊老闆　3屁孩「恐逃亡串證」聲押禁見

更生人曾涉擄人勒贖案　假釋期間願自力更生爭取家人認同

大武女警校園傳授防身術　嬌小身材面對高壯男招招都管用

海巡署秀史上最貴開箱　陳國恩幽默嗆毒梟：隨時幫您代收　

世足資格賽／拉傷被約旦門將「公主抱」　陳浩瑋笑：畫面很溫馨

保險AI大賞／「低保費高保障」優質保單獲獎！1年期壽險、女性失能險受關注

永恆美麗的童話都是騙人的，稍縱即逝才顯生命可貴﻿

U18世界盃／中華打贏澳洲就闖進4強　左投林昱珉先發

尼斯湖水怪之謎解開了？　eDNA分析顯示…可能是條「巨型鰻魚」

紐約一夜爆紅！印尼天才鋼琴少年來台　「兩廳院夏日爵士派對」壓軸登場

中職直播／萊福力沒輸過統一　彭政閔今年只轟過施子謙

曾莞婷想買沒人攔得住！穿PRADA蕾絲洋裝拚董若彤「高雄版」限量衫

德國警花在社群曬制服美照　涉「圈粉」遭調查

迎新宿營嗨到半夜！女大生起床「大腿溫溫的」…低頭驚見「一灘男性DNA」

西門町屁孩酒後耍狠被痛扁！長腿女友「肉身擋拳」緊抱…鄰居看傻

社會熱門新聞

香水櫃員誣客為賊　百貨主管急道..

等紅綠燈被按喇叭　重機遭超跑海..

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回..

女兒房間太亂　人妻裝密錄器看傻

廂型車轉彎撞　騎士安全帽噴飛亡

夜間臨檢遭衝撞　2警受傷送醫

影／偷拍短髮妹蹲廁！他被「關便..

低收入戶誆擁義大利神獸吸金27..

曾任舞團成員　錢莊老闆遭3小弟..

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出..

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭..

與小三爽啪！掏千萬安撫　妻「留..

泰山錢莊老闆遭3員工擄殺！焚屍..

「1個月告館長5次」　詹江村再..

更多熱門

相關新聞

拚訂單　外送員鑽車陣、違規行駛

近來餐點外送風潮發燒，不少外送員為拚接單可說是分秒必爭，日前更有網友目睹路口一場「世紀對決」，UberEats、Foodpanda的外送機車在十字路口發生擦撞；台中交大表示，雖無法單獨針對外送機車事故件數進行統計，但期望透過剪輯碰撞影片來提醒外送人員「賺錢有數、性命要顧」。

騎士地下道撞休旅車　人彈飛倒臥路邊亡

日京急線列車撞卡車　釀1死34傷

阿羅哈6死車禍　判刑4年2月定讞

2大車相撞再衝分隔島　碎裂水泥塊砸中3車

關鍵字：

車禍潮州

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

會突然「無預警分手」3大星座

《航海王》作者放話：再5年完結篇

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

人妻偷吃塞滿嘴！他當場抓包…竟是性感闆娘

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

小勞勃道尼被爆重回漫威宇宙！

外送慘吃負評…曝一張公告網推爆

菜錢1萬5！老媽天天「6道菜兩人吃」

香水櫃員誣客為賊　百貨主管急道歉

等紅綠燈被按喇叭　重機遭超跑海Ｋ

好市多中和店將實施新政策　網推爆

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

浪浪和家貓混熟　飼主進客廳笑翻

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面