廂型車轉彎撞上！騎士「安全帽噴飛」重摔亡　 家屬求行車記錄器查真相

記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣潮州民治路、介壽路口2日發生一起死亡車禍，一名許姓男子騎車外送飲料時，意外與一輛在轉彎的廂型車發生擦撞，儘管緊急送醫急救仍不幸死亡。死者家屬不捨許男事業剛起步就意外慘死，在臉書徵求網友提供車禍當下的行車記錄畫面，「我們需要行車記錄器來幫我們還原當下。」

車禍發生在2日下午1時許，許男與廂型車發生擦撞後，緊急送到高雄的醫療中心急救，但最後仍傷重宣告不治。死者家屬在臉書悲痛說，許男在潮州開飲料店，事業剛剛正要起步，「在努力外送的時候發生車禍，當天半夜走了⋯…，我們無法跟舅舅講到最後的話」，希望有目擊民眾可以提供行車記錄畫面。

▲騎士外送飲料車禍死亡，家屬跪求行車記錄器查真相。（圖／東森新聞）

所幸真的有熱心民眾提供影像。行車記錄畫面中可以看到，一輛大貨車在十字路口準備左轉離開，大貨車左前方則是要轉彎的廂型車，下一秒許男從後方準備直行通過路口，不料卻與轉彎的廂型車發生擦撞。許男摔車重傷倒在橋邊，安全帽也飛出落在橋上，肇事廂型車則是頭也凹陷。

▲後來有熱心民眾提供行車紀錄影片。（圖／東森新聞）

肇事的廂型車疑似貨車阻礙視線，所以才會沒有看見直行來的機車。警方表示，事發當時的車潮非常多，肇事廂形車在左轉時與對向直行的機車發生擦撞，主要肇事原因仍待進一步調查釐清。