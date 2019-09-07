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前年印錯55萬本護照　身分證標案交出包廠商惹議

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圖文 / 鏡週刊

行政院宣布明年10月換發新式數位身分證，由中央印製廠全權負責，本刊接獲爆料，指全案疑點重重，原訂投入40億元預算，今年10月公開招標，不料卻在6月祕密改為限制性招標，直接由曾印錯55萬本護照、出過大包的中央印製廠得標。

更詭異的是，中央印製廠隨即將預算提高至48億元，8月底還另開標案轉包，要求投標者須有銷售12億元以上PC晶片卡、護照或印製設備的經驗，等於完全排除本土廠商。爆料者質疑，此標案可能為特定外商量身打造，由外商掌控全台2300萬人個資，恐有國安疑慮，扶植本土產業的口號也將淪為空談。

 

「新式身分證標案從原來的公開招標，改成限制性招標，而且直接由中央印製廠得標，消息一出，所有製卡業者一片譁然，因為中央印製廠根本沒有晶片製造的技術與經驗，之前還曾出過大包。」製卡廠商A先生嘆了口氣，無奈地告訴本刊，同業都覺得被政府「呼嚨」了。

害國庫損二億　仍受青睞

本刊調查，取得新式身分證標案的中央印製廠，一年多前曾發生嚴重疏失，當時由該廠承製的新版二代護照，將內頁的桃園機場照片，誤植為美國杜勒斯國際機場，一口氣印錯五十五萬本，讓國庫白白損失2億2000萬元，被立委踢爆。擺了大烏龍的結果，讓外交部領事事務局前後二任局長都遭受處分，時任外交部長的李大維也為此公開道歉。

中央印製廠曾將護照內頁的桃園機場誤植為美國杜勒斯機場，遭立委踢爆。（翻攝畫面）

出了大包，卻再度受到青睞，還不用跟其他廠商競爭，直接拿到四十多億元的新式身分證標案，A先生拿著規格書，向本刊指出新式身分證製卡標案種種不合理之處。他說，為了全面換發新式數位身分證，內政部今年3月公告「新一代國民身分證換發規劃案」，4月中旬由「國巨管理顧問公司」取得該案的顧問標。國巨公司得標後提出一份規劃書，內容顯示將於今年10月進行公開招標。

時任外交部長的李大維，曾對中央印製廠印錯護照一事公開致歉。

許多具有相關製卡經驗的本土廠商，看到這麼大的商機，都想積極爭取，也都為標案做足準備，不料，預計十月進行招標的計畫，卻突然在6月14日公告改採「限制性招標」，由隸屬中央銀行的「中央印製廠」得標，誇張的政策急轉彎，讓廠商都很傻眼。

質疑資格不符　缺乏經驗

A先生說，限制性招標就是未經過公開評選、隱匿採購標案內容、規格、進度、預算和相關資訊，僅僅以「不宜公開」四個字草草帶過，令人質疑此標案的公正性和專業性。

廠商A先生懷疑，新式身分證標案是為特定廠商量身訂做。

A先生告訴本刊，完整的身分證印製作業流程，包括晶片、卡體材料、防偽膜材質、印刷加工、發卡系統、安全規範、發卡作業、卡片包裝系統、安全配送等多項機制建構，還不含卡片發放、臨櫃換發作業等等，這些都需要細部規劃，但相關單位竟然可在短短二個月內完成，因此懷疑所謂的公開招標根本是在演戲，只是對整體採購案的流程進行背書而已。

  1. 新式數位身分證預計明年10月開始換發。（翻攝自身分證明文件再設計網頁）
  2. 新式數位身分證預計明年10月開始換發。（翻攝自身分證明文件再設計網頁）

除了限制性招標啟人疑竇外，中央印製廠也被其他廠商質疑資格不符。因中央印製廠過去僅有印製鈔票、護照、紙本身分證等紙質證照的經驗，現有的業務範圍並無卡片製作，甚至完全沒有製發晶片卡和資訊安全系統作業的經驗，對製作、發卡、安全機制開發等程序毫無所悉，恐難以在短期內完成此龐大專案。

  1. 行政院長蘇貞昌8月22日宣布，由中央印製廠負責新式身分證標案。
  2. 行政院長蘇貞昌8月22日宣布，由中央印製廠負責新式身分證標案。

更讓人匪夷所思的是，今年5月中旬，相關單位在立法院報告時，明明表示整個標案預算規劃約40億元，但6月底突然宣布由中央印製廠得標後，竟追加到四十八億元，足足多了8億元。

高昂材質規格　增加成本

中央印製廠後來又另開標案，委由台灣銀行負責招標，今年8月26日，台灣銀行公告「PC晶片卡及印製設備」規格書，要求投標廠商必須有「銷售PC晶片卡、晶片護照PC資料頁或印製設備，超過12億元的實績」，但國內廠商沒有一家符合資格，被質疑是為了某些國外大廠量身打造，有私相授受之嫌。

廠商B先生說，新式身分證若由外商主導，恐有資安疑慮。

另一位製卡廠商B先生也告訴本刊，目前在台灣發行的各種卡片，仍以成本較低的IC卡為主流，而非昂貴的PC材質。台灣市場不大，本土製卡廠生產、製發的IC卡已超過三億張，但中央印製廠卻排除專業的國內廠商，開出極高門檻的規格，讓人好奇背後目的究竟為何？

中央印製廠用高昂成本規劃卡片材質及規格，不僅讓台廠喪失競爭優勢，還有更嚴重的問題，B先生解釋，新式數位身分證的「印刷和安全防偽規範」達20多樣，乍看之下很嚴謹，但其中部分關鍵材料與技術都掌握在國外廠商手中，不僅可能有資安風險，卡片製作成本也會大幅增加。

根據標案規格書，投標者須有12億元的實績，引發本土廠商不滿。

B先生說，新式數位身分證具備專屬、高安全性的晶片，難以複製、偽造和竄改，所有安全機制都必須仰賴卡片本身的安全印刷和防偽設計。若晶片與應用系統安全性夠，卡體本身就不需要那麼多防偽機制，如果系統不安全，卡體有再多防偽設計都沒用，只是白花錢、浪費公帑。

　

非內政部控管　資安堪憂

B先生指出，中央印製廠在專案管理、資安相關認證也有疑慮，未來新式身分證製發卡中心將建置在該廠內，非發卡機關內政部可以控管，更嚴重的是，民眾的個資、卡片未來將在二個單位間傳遞和保管，無疑提高風險、降低效率，更難以節省成本，如此疊床架屋的做法，令人無法接受。

內政部在日前召開記者會，公告新式身分證的細部規劃。（內政部提供）

新式數位身分證的卡片造價不斐，還要求個人相片須用「雷射」方式處理，理由是「印刷品質較為優良」。B先生指出，這樣需要購買昂貴的精密設備，還會造成第一次大量換發與未來新申請、補換卡作業的難度，因為戶役政系統在樽節設備成本的考量下，都得採用「大型集中式製發卡」，民眾未來申請新卡時，需跑戶政事務所二趟進行申請、領卡，更要一週以上才能取證，形同擾民。

遭摒除投標資格的本土廠商認為，政府口口聲聲說要「扶植國內產業」，理應限定卡片要在台灣生產，製發卡系統建置商也應限定由國內主導，並開放國外廠商來台設廠，或尋求合作機會。但政府現在的做法，只是用冠冕堂皇的理由，扼殺本土廠商的生存空間，也讓袒護外商的傳言甚囂塵上。

回應

本刊致電中央印製廠，詢問新式數位身分證標案規格，被質疑有為外商量身打造等疑慮，中央印製廠表示，發言人正在開會，須等會後才能正式答覆，這些爆料廠商到處陳情、檢舉，但該標案並非中央印製廠主導，他們只是承攬單位。至截稿為止，本刊未獲進一步回應。

新式身分證介紹
  • 換卡時程：2020年10月　
  • 經費：48億元
  • 材質：PC（聚碳酸脂），無色透明、具優異的抗衝擊性，主要應用於CD、VCD光碟、桶裝水瓶、嬰兒奶瓶、樹脂鏡片、防彈玻璃、車頭燈罩、動物籠子、行李箱、太空人的頭盔面罩和智慧型手機外殼等
  • 功能：結合身分證和自然人憑證，並有虛實世界身分識別、一卡多功、數位簽章、保護隱私、資訊自主、智慧政府基礎建設、提升防偽、帶動創新應用及產業發展等功能，強調卡體可防竄改、複製和電子小偷


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