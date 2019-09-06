華聞快遞／上海Costco開業1周：消費者排隊退卡 部分商品漲價





▲上海Costco第一個周末，2019年8月31日。（圖／記者陳政錄攝）

《上海》：Costco開業一周：消費者排隊退卡 部分商品漲價

中國第一家Costco8月27日在上海開業，持續1周的火爆後，這兩天傳出了消費者排隊退卡的消息。此外，針對部分商品漲價的消息，開業前3天售價為1498元人民幣一瓶的飛天茅台酒已經售罄，原本賣919元人民幣的五糧液也調價到1069.9元人民幣。（央視財經）

《福建》：推進「海絲」核心區7標誌性工程建設顯成果

福建今年以來推進「絲路海運」工程、「絲路飛翔」工程、國際合作示範園區建設工程、境外經貿合作重點園區建設工程、遠洋漁業基地建設工程、文化旅遊品牌塑造工程、擴大國際朋友圈工程等「海絲」核心區七大標誌性工程建設，並顯現出可視性成果。（中新社）

《廣西》：廣西自貿試驗區將成台商西進熱門地

南寧台協會長周代祥5日晚表示，廣西是中國通往東盟的重要門戶，是21世紀海上絲綢之路和絲綢之路經濟帶的重要節點；自由貿易試驗區的揭牌運行可讓台商發掘更多的商機，有望成為台商西進的熱門地。（中新網）

《北京》：2018年中國政府採購規模達35861.4億元人民幣

中國財政部6日公佈，2018年中國政府採購規模增幅趨緩，採購規模達35861.4億元人民幣，較上年增長11.7%，占財政支出和GDP的比重分別為10.5%和4%。（中新社）

▲黑龍江10大類主題旅遊產品助推「黑土金秋遊」。（圖／翻攝自《中新網》）

《重慶》：第十九屆亞太零售商大會開幕

時隔14年後，亞太零售商大會二度在中國落地，6日在重慶舉行開幕式。中國商務部流通業發展司副司長王建平說，中國居民、尤其是中等收入人群的消費意願和能力不斷增強，釋放出巨大的消費潛力，為零售行業發展奠定堅實基礎。（中新網）

《貴州》：產業大招商為高品質發展注入新動力

2018年貴州省產業大招商到位資金首次突破萬億元大關，達1.01萬億元人民幣，全年共引進項目7137個。貴州省2019年上半年引進省外重點產業項目3051個、合同投資額4544.3億元人民幣，新增到位資金2636.6億元人民幣，完成全年目標的52.7%。（中新網）

《寧夏》：中阿工商峰會推動「一帶一路」經貿合作向縱深發展

第三屆中國—阿拉伯國家工商峰會5日在寧夏銀川開幕。本次洽談會以「深化國際物流合作，降低企業物流成本」為主題，旨在為「一帶一路」沿線國家間政府機構、物流協會組織、物流企業和業界專家搭建國家級的物流洽談交流合作平台。（中新網）

《黑龍江》：黑龍江10大類主題旅遊產品助推「黑土金秋遊」

黑龍江省文化和旅遊廳於5日推出了以「黑土金秋遊龍江，七十華誕共團圓」為主題的10大秋季旅遊產品、18項重點文化旅遊節慶活動，推出的節日優惠措施涵蓋全省112個秋季旅遊目的地。（中新網）

▼中國財政部。（圖／翻攝自《中新網》）