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華聞快遞／廈門「對外開放」邁向高層次　搭橋助力兩岸融合

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲廈門「對外開放」邁向高層次。（圖／翻攝自《中新網》）

《福建》：廈門「對外開放」邁向高層次　搭橋助力兩岸融合

廈門市市長莊稼漢3日再談兩岸融合發展，他表示，廈門將全面深化兩岸交流合作綜合配套改革，全力打造兩岸融合發展示範區。（中新社）

《四川》：成都新都區：上半年地區生產總值增長9.1%

新都區3日舉辦區委十四屆八次全會，對今年上半年發展報盤，部署今後工作重點。新都區上半年完成地區生產總值409.4億元人民幣，增長9.1%，高於成都市平均水準，主要經濟指標「雙過半」。（四川在線）

《貴州》：貴州不斷優化提升營商環境 加快打造現代產業試驗區

貴州省工業和信息化廳公佈，貴州省將集中力量推動先進裝備製造、優質酒菸、現代化工、大資料電子資訊、健康醫藥等十大產業發展，到2020年工業總產值達到1.8兆人民幣，初步形成特色的現代工業體系。（中新網）

《湖北》：湖北首個5G智慧示範園區落地武漢CBD

湖北首個5G智慧示範園區4日落地武漢CBD。根據協定，中國移動將利用5G規模建網、產品研發等技術優勢，打造一個「雙千兆基礎網路」，建設「開放式展示運營中心」和「平台級服務中心」，推動5G技術與傳統產業的深度融合。（中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲貴州不斷優化提升營商環境。（圖／翻攝自《中新網》）

《廣西》：第16屆中國－東盟博覽會首批2000多件展品入關

第16屆中國—東盟博覽會首批展品3日順利入關運抵南寧國際會展中心。該批展品來自泰國、緬甸，共3個貨櫃、2227件商品，總重24.87噸，總貨值10.04萬美元，主要為化妝品、食品等。（中新網）

《江蘇》：2019江蘇互聯網大會開幕 「數」說智慧未來

以「數說七十載網聯新時代」為主題的2019江蘇互聯網大會3日在南京國際博覽中心舉辦。來自海內外的行業大咖圍繞前沿技術、協同創新、網路安全等方面，共話江蘇互聯網行業發展。（中新網）

《青海》：70年來GDP增長335倍

中共青海省委書記、青海省人大常委會主任王建軍4日表示，青海的地區生產總值比1949年增長335倍，地方財政預算收入比1951年增長6821倍。（澎湃新聞）

《廣東》：成交量小幅反彈 深圳樓市熱度回升有望持續

深圳近日迎重磅利好政策，一波樓市回暖行情湧動。深圳有內部人士日前透露，帶看資料顯示樓市熱度有望延續一段時間。（中國證券報）

▼第16屆中國—東盟博覽會首批2000餘件展品入關。（圖／翻攝自《中新網》）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自《中新網》）

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