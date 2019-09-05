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華聞快遞／河北農林牧漁業總產值5707億　比1949年增長280倍

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▲▼河北省。（圖／CFP）

▲河北省。（圖／CFP）

《河北》河北農林牧漁業總產值5707億　比1949年增長280倍

河北省統計局的數據顯示，2018年，全省農林牧漁業總產值5707.0億元（人民幣，下同），按當年價格計算，比1949年增長280.0倍，年均增長8.5%。農林牧漁業增加值由1952年的25.2億元，增加到2018年的3521.7億元，增長138.8倍，年均增長7.8%。（河北日報）

《廣西》集中發力穩外資見成效　前7月廣西實際利用外資增長75%

1至7月廣西實際利用外資同比增長75%，達5.7億美元，完成年度任務的76.6%，一舉扭轉2016年以來同期持續負增長的下降趨勢，全區新設立合同外資5000萬美元以上項目8個，同比增長60%；實際進資2000萬美元以上的項目有6個，同比增長100%。（廣西日報）

《河南》河南跨境電商業務持續升溫 出口猛增

鄭州海關4日通報介紹，今年1至8月份，該關共監管跨境電商進出口清單7122.5萬票，商品總值89.1億元人民幣，分別增長21.48%和17.11%。據海關統計，今年1至8月份，出口清單1935.6萬票，商品總值15.4億元，分別增長75.14%和153.88%。（鄭州日報）

《北京》大興國際機場20日左右載客首飛

北京大興國際機場運營在即，共有16家航空公司確定於2019年冬春航季入駐大興國際機場，其中大陸國內航空公司7家，2019年冬春航季，大興國際機場預計開通116條航線，其中大陸國內航線101條，國際航線15條；覆蓋全球112個航點，包括大陸國內航點97個，國際航點15個。（北京日報）

▲▼北京大興機場。（圖／中新社）

▲北京大興機場。（圖／中新社）

《山東》山東推出10條政策　穩定生豬生產

這十條措施，涵蓋種豬場直補、生豬養殖屠宰企業貼息、凍豬肉儲備、養殖用地、撲殺補助等方面。在種豬場直補方面，對全省45家一級種豬場給予臨時性生產補助。（大眾日報）

《重慶》重慶出台新政策引導和支持設計下鄉

2019年重慶市規劃師、建築師、工程師和藝術家下鄉將覆蓋各涉農區縣（自治縣）；到2021年，各涉農區縣（自治縣）將建立規劃、建築、景觀、文化策劃等領域大師領銜的設計下鄉工作室，引領、指導本地區設計下鄉工作；各鄉鎮、行政村要逐步做到有規劃、建築、文化策劃等領域專業人才或團隊長期提供設計服務。（重慶日報）

《江西》江西佈局5G產業 推動數字經濟發展

相關措施包括，對企業研發生產的5G晶元、射頻器件、微波器件和天線等產品，且年度銷售額首次突破5000萬元的，給予200萬元的一次性獎勵；對企業生產的小微基站、高端光通信模塊、網路產品等5G核心設備進入電信運營商集中採購名錄，且年度銷售額首次達到1億元的，給予300萬元的一次性獎勵。（中新社）

《貴州》貴州上半年全省民營經濟增加值完成近4050億元

上半年，貴州全省民營經濟增加值完成近4050億元，同比增長9.5%，佔全省GDP比重56%。全省民營市場主體達到265.02萬戶，比上年同期增加18.52萬戶，同比增長7.5%，佔全省市場主體的95%；民營市場主體註冊資本3.99萬億元，同比增長11.8%，佔全省市場主體註冊資本的60.27%。（貴州都市報）

▼貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）

▲貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）

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