差點撞車！佳冬站鐵路號誌機故障「關鍵40秒曝光」　台鐵這樣說

▲台鐵佳冬車站號誌機故障。（圖／翻攝自粉專台灣便當管理局-附屬鐵路部）

記者胡順惠／台北報導

台鐵差點出包？有網友爆料，8月28日屏東縣佳冬車站號誌故障，進站號誌顯示all right綠燈，司機員快進站才發現還有列車停在同一股道上，所幸隨即煞車才沒撞上。台鐵對此回應，故障是因為當天凌晨鐵道局施工，施工人員電纜結線未回復到正確位置，已於3日邀集鐵道局檢討事故原因、擬定改善對策。

臉書粉專「台灣便當管理局-附屬鐵路部」5日放上一段40秒監控影片，畫面中，鐵道旁的鐵路號誌機顯示為綠燈，就像駕駛開車要看紅綠燈一樣，綠燈表示允許列車通過，沒想到即將抵達月台前，竟發現前方還有復興號區間車停靠，司機員若晚個幾秒恐造成嚴重意外，讓人不免對行車安全打上大大問號。

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台鐵表示，故障原因是因為當日凌晨鐵道局施工，測試完成後繼電器室施工人員電纜結線未回復於正確位置，以致軌道偵測系統未接收到正確之軌道實際占用訊息所致，台鐵已於3日邀集鐵道局檢討事故原因、擬定改善對策、並要求務必依照標準作業程序施工。

影片一曝光，網友紛紛在貼文底下留言，「只怕到時候便當局『掌關』（編按：長官）會懲處流出這段影片的員工，不能解決問題就解決掉提出問題的人。」、「普悠瑪事件後還是一樣垃圾」、「還好駕駛員視力超級好，避免一場意外。」、「便當局表示，信號只是參考用，你應該要隨時注意，保持警戒狀態，與前車保持適當距離且隨時可以煞停的狀態。」