石藝大街百人將面臨失業！與台鐵租約到期　徐榛蔚將出面協商

▲▼花蓮手工藝協會理事長郭文隆一行35人拜會縣長徐榛蔚，為石藝大街攤商未來面臨困境與規劃請命。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮手工藝協會理事長郭文隆5日上午一行35人拜會縣長徐榛蔚，討論石藝大街攤商未來面臨困境與規劃。徐榛蔚針對未來石藝大街租約困境表示，將會帶領手工藝協會會員與相關局處首長赴台鐵局協商續租事宜。

郭文隆在會中提到石藝大街現有三十餘家攤販，加上原民舞蹈表演，近百人於此工作，希冀明年三月台鐵局若解除租約，縣府能給予協助讓石藝大街攤商有繼續安身立命的地方。

郭文隆表示，近十八年來花蓮縣手工藝協會承租「石藝大街」，不僅鞏固了石藝大街的市集文化，遊客更可就近採購花蓮玉石與觀賞原民表演，賦予歷史建築新生命，也活絡東大門觀光夜市周邊商圈。

縣長徐榛蔚對攤商訴求作出允諾，未來會帶領手工藝協會會員與相關局處首長赴台鐵局對於「石藝大街」續租事宜進行協商。縣府注重在地產業發展，花蓮為玉石的家鄉，希冀未來持續為花蓮玉石產業共創榮景！

石藝大街前身為花蓮鐵路醫院，國內外遊客評選為花蓮縣知名景點之一，更打響花蓮石頭故鄉的稱號，展售各種石藝商品、並有觀摩講座與原民表演等，未來若解除租約，勢必會影響花蓮觀光效益與人潮。