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秋冬遊補助916上線！蘇貞昌超有哏懶人包：台三線哪三條走一趟就知

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▲蘇貞昌宣傳國旅補助。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌宣傳國旅補助。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌7日透過臉書宣傳，即將在16日上線的第二波全台秋冬旅遊補助。蘇貞昌這次再挑戰「超有哏」懶人包，介紹包含「夜市200元抵用券」等內容，還搞笑偷開國民黨立委黃昭順玩笑，「台三線是哪三條，自己走一趟就知道」。

蘇貞昌臉書貼文附上數張超有哏懶人包圖片，貼文寫道，「第二波全台秋冬旅遊補助 9/16上線囉！不只觀光局，十幾個政府部門都動了起來，準備給各位國人更多出去走走的理由，也加碼相挺我們的觀光產業！很多鄉親在問我，秋冬旅遊要準備甚麼？我現在就能告訴你：準備好行李，這一場台灣之旅說走就走！」

第二波加碼方案預計108年9月16日起優惠至12月31日，相關方案包含：

經濟部
 自由行旅客-夜市抵用券優惠：每房發給夜市抵用券200元至經濟部公告之夜市使用。

農委會
 自由行旅客-農業體驗抵用券優惠：每房贈送250元農業體驗抵用券1張。
團體旅遊-農業體驗優惠：每團每人獎勵100元，每團至少15人、上限1萬元，每家旅行社上限20團。
自由行旅客-12處國家森林遊樂區入園優惠：12歲以下兒童不限次數免費入園（太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南國家森林遊樂區等12處）

客委會
 自由行旅客-369浪漫客庄電子旅遊券優惠：至70個客家文化重點發展區旅遊，加碼獲贈價值600元369浪漫客庄自由行電子旅遊券1張，可於客庄「亻厓講客」標章之優良餐廳、伴手禮及大型遊樂園區等店家消費。

原民會
 自由行旅客-原民會認證商家電子折價券優惠：自由行遊客旅客前往原民會認證商家(Ayoi阿優依、精實創業)消費並以台灣PAY支付，即可獲贈500元電子折價券1張折抵消費。

教育部
 自由行旅客-基隆海科館、臺北科教館、臺中科博館、高雄科工館及屏東海生館親子共遊入館優惠：含常設展廳及部分自策特展12歲以下兒童不限次數免費入館（不含團體參觀）

文化部
 自由行旅客-國立臺灣博物館、國立臺灣歷史博物館、國立臺灣史前文化博物館入館優惠：12歲以下兒童不限次數免費入館。（不含旅行社代收轉付）
國家表演藝術中心(國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術中心)免費導覽優惠：12歲以下兒童免費導覽服務。

環保署
 自由行旅客-環保綠點2億點加碼送：自由行旅客至環境教育設施場所進行戶外學習或選擇環保標章旅館住宿，每人加碼提供1次1萬點環保綠點（相當於100元現金），除可折抵環境教育設施場所門票或環保標章旅館住宿費外，亦可兌換或折扣環保標章、碳標籤商品或環保署指定之綠色商品。共加碼2億點環保綠點（環境教育設施場所與環保標章旅館各加碼1億點），送完為止。

故宮博物院
 自由行旅客兩人同行一人免費入館優惠
65歲以上長者免費入館優惠

交通部公路總局
 使用電子票證搭乘「台灣好行」優惠：39條「台灣好行」路線，提供使用電子票證搭乘半價優惠(原享法定優惠半價乘客仍維持半價

交通部臺鐵局
 花東地區莒光號全票及孩童票80公里以上7折優惠：北迴線及南迴線共優惠21列次
花東地區增加團體座位數及增開團體列車優惠：預計加開30列次。
環島觀光列車價格優惠：
a.Hello Kitty環島之星列車10條旅遊套裝，每人優惠500元。
b.郵輪式列車二天一夜9條行程，每人優惠500元
TRPASS/66折優惠：1人/4人TR-PASS三日券66折。

台灣高鐵公司
 1.高鐵假期「搭高鐵･送住宿」專案：
以台北出發搭乘對號車廂來回並入住高雄飯店+住宿一晚(含早)為例，只要$2,980。
2.高鐵假期「搭商務･送五星」專案：
以台北出發搭乘商務車廂來回並入住高雄飯店+住宿一晚(含早)為例，只要$4,880。
3.高鐵假期「ITF旅展-假日不加價」專案：購買指定高鐵假期「車票+住宿」行程，假日入住同享平日價。
4.飯店聯票「秋冬遊75折」專案：
凡旅客直接於指定合作飯店官網訂房，享加購不限區間/日期高鐵車票75折。
5.高鐵假期「野餐趣」專案：
購買指定高鐵假期「車票+住宿」行程，依人數加贈野餐盒、pizza、飲料等。
6.交通聯票「北北基+台南+高雄好玩卡聯合促銷」專案：
購買指定好玩卡+高鐵交通聯票，高鐵車票享7折優惠。
7.租車優惠「高鐵假期ITF線上旅展-搭高鐵．送租車」專案：
不分平假日購買指定高鐵假期「車票+租車」行程，以台北出發至左營高鐵來回車票+租車30小時為例，只要$2,980。
8.高鐵假期「豐富行/輕鬆遊買一送千」專案：
購買高鐵假期任一豐富行/輕鬆遊產品（共40條），每位旅客可獲得千元抵用券一張，用以抵用下次購買豐富行/輕鬆遊產品費用。

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