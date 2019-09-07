吳怡農帥父曝光！回應官二代：我以我的出身為榮　565字揭「吳怡農」由來

▲民進黨立委參選人吳怡農發文回應官二代。（圖／翻攝自Facebook／壯闊臺灣 吳怡農，下同）

記者葉國吏／綜合報導

民進黨立委參選人吳怡農，帥氣外型引起許多人關注。針對台北市政府顧問蔡壁如日前說他是「官二代」，對此吳怡農在臉書發文回應說「我是覺得無所謂，但我最不希望看到的是，我父親(吳乃德)一輩子的努力被一個標籤蓋過」。

▲吳怡農不希望因為一個標籤讓父親的努力被蓋過。

吳怡農在臉書粉絲專頁《壯闊臺灣 吳怡農》發文表示，用「二代」來定位他是無所謂，但不想讓他父親一輩子的努力被一個標籤蓋過。吳怡農透露，「吳怡農」這三個自是他父親的筆名，早在1979年8月美麗島雜誌創刊號，他父親就用吳怡農這個名字發表文章。

▲吳怡農父親吳乃德。

吳怡農：「我父親做了一輩子的學者，從70到80年代的黨外民主運動，一生都在為公共事務貢獻自己的心力。他把最寶貴的時光投注在台灣的民主運動上，為追求社會正義而堅持。這是我的出身，我以我的『一代』為榮。」

吳怡農認為，台灣人經常因為出身不同而替人貼標籤，「幫別人貼標籤的行為是廉價的，而用一個人的出身來評斷他的價值，更是不公平的。」他認為愛台灣應該不分藍綠、不該問出身，只要認同台灣、願意守護台灣民主價值的人，就是台灣人。也呼籲政治人物能夠展現風範，讓選舉可以成為正向且有意義的競爭。