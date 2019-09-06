中秋連假好行　北部地區省道疏運措施報馬仔

▲中秋連假北部地區省道疏運措施。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

再一個禮拜就要過中秋連假了！公路總局一工處6日表示，中秋連假於13日至15日，為期3天，預估返鄉車潮會於12日中午開始湧現，旅遊車潮則集中於13日至14日，收假車潮則預計15日午後湧現，北基桃竹地區省道疏運交通管制措施如下：

一、 交通管制路段：

1. 國道1號與台66線交會的平鎮系統交流道，於9月13日全天(0-24時)封閉南下匝道，用路人可依循螢光黃底的替代路線標誌改道行駛，由台1線銜接桃72線後，轉楊梅獅一路，再由國道1號幼獅交流道南下。

2. 9月12日(17時)起封閉台68線南寮端交流道銜接台15線南下出口匝道，用路人可依設置之導引標誌續行台68線主線至終點後，轉由附近道路銜接台15線南下。

二、 施工路段交通管制措施：

1. 台7線32.5公里處榮華路段正進行災害修復工程，因路基尚未修復完成，現仍禁行甲類大客車(管制路段為台7線27k-60k)，本路段於連假期間不施工並採戒護通行。

2. 台61線鳳鼻隧道路段，因施工縮減車道，建議連假期間經過新竹路段的長途旅客提早規劃改道，可由台66線新屋交流道轉台31線至湖口，再由台1線至竹北銜接台68線，以避開施工路段。另鳳鼻隧道北口(省道台15線與竹1線道路口)配合施工封閉左轉往台61線南下之車道，請由台15線銜接台61線南下方向的用路人，依現場指示標誌導引，先右轉台15線往北，行駛約200公尺後，再迴轉南下。

三、 十三層遺址點燈活動：

9月13日中秋節當天晚間7點將在水湳洞停車場舉辦「台電點亮十三層遺址公共藝術活動」，因應活動舉辦，水湳洞停車場中秋節當天不開放停車，台2線、北34線周邊道路下午5點至9點30分進行交通管制，建議民眾多利用大眾運輸工具，可搭公車（791、856、826、891、1811等路線）直達現場，也在瑞芳火車站或海科館轉乘免費接駁公車。

連假期間省道觀光旅次，預估每日10時~19時為車多時段，主要出現於(1)台2線台2乙線關渡~淡水路段(2)台2線金山~萬里路段(3)台2線基金二路~大武崙路段(4)台2線瑞濱~鼻頭及澳底~頭城路段(5)台2丙暖暖~平溪路段(6)台3、台4線大溪、慈湖、石門水庫路段(7)台3線三峽老街路段。

公路總局一工處特別提醒用路人，連假期間各交通要道、風景區及活動周邊道路都將有車多或壅塞情形，規劃行程時，請儘量避開上述路段及時段，行前上網檢視路況，調整出發時間及路線。