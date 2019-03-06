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配合全國馬拉松賽事　台61線蘆竹至觀音路段封閉

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▲配合全國馬拉松賽事，台61線蘆竹至觀音路段3月10日封閉。（圖／一工處提供）

▲配合全國馬拉松賽事，台61線蘆竹至觀音路段3月10日封閉。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

又有封路辦馬拉松賽事！公路總局一工處6日指出，配合桃園市蘆竹區公所於3月10日辦理「2019桃園市蘆竹濱海全國馬拉松」活動，當天清晨 3時至下午13時，封閉台61線22k至48k北上高架主線(蘆竹至觀音路段)，籲請用路人提早改道或改行平面側車道。

公路總局一工處表示，「2019桃園市蘆竹濱海全國馬拉松」活動，當天的行經管制路段，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊（http://168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。▲配合全國馬拉松賽事，台61線蘆竹至觀音路段3月10日封閉。（圖／一工處提供）

▲台61線蘆竹至觀音路段10日封閉，舉辦「2019桃園市蘆竹濱海全國馬拉松」活動。（圖／一工處提供）

據指出，「2019桃園市蘆竹濱海全國馬拉松」活動，今年邁入第六屆，今年分為馬拉松(42公里)、半程馬拉松(21公里)、健康組(10公里)三個參賽組別，10日清晨 5時於蘆竹區海湖地景公園集合後展開。

其中，馬拉松(42公里)參賽選手，轉台61橋下平面道路→右後迴轉上蘆竹出口匝道接台61號快速道路北上高架路段→往南行至高架路段43.9K處→(折返)→台61線北上高架內側→台61線快速道路北上25K處下蘆竹出口匝道處→左後回轉接橋下平面道路→左轉回海湖地景公園終點。

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關鍵字：蘆竹濱海全國馬拉松,公路總局一工處,台61線封閉

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