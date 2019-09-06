齊柏林公益快閃店現身東區！　揭露921地震台灣土地的美麗與哀愁

▲齊柏林公益快閃店現身台北東區。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

為延續導演齊柏林的夢想與精神，看見齊柏林基金會在台北東區繁華熱鬧的黃金地段、忠孝東路與復興南路交叉路口位置，成立公益快閃店。看見齊柏林基金會執行長萬冠麗說明，屋主因認同齊柏林「看見台灣、守護家園」的精神理念，深受感動，決定無償將店面提供給基金會，展開一個月的不做生意計畫，共同為社會盡份公益力量。

齊柏林基金公益快閃店，以「921大地震廿週年」為主題；並非勾起傷痛，但不能忘記教訓，珍惜一路走來共難互愛的情懷。齊柏林兒子齊廷洹回憶起921地震當下，「爸爸左手抱著我、右手抱妹妹、媽媽自己跑在後面」，雖然全家人恐慌感很大，但父親在隔天就決定去拍下921地震後的畫面。

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▲看見齊柏林基金會今天舉辦 齊柏林公益快閃店開幕會。（圖／記者崔至雲攝）

齊廷洹回顧起齊柏林曾經說過的話，在921之前齊柏林都是拍攝美麗的畫面，但在921的隔天，他發現了台灣土地的醜陋，因此齊柏林決定當一位真實的紀錄者，記錄下土地的美麗與傷痛，因為他認為，當國人看到原先美麗的土地，現在變醜了會心疼，「這樣比倡議環境保育還重要」。

當初與齊柏林921地震隔天一起租直升機空拍的導演邱銘源指出，因為以前與齊柏林一起在交通部國道新建工程局工作的緣故，時常拍攝台灣美麗的公路建設，但就在921隔天飛上去的時候，才發現「人定勝天」，這些天災是人類無法避免的，也感受到台灣土地的美麗跟哀愁，其實是人類貪婪造成。

齊柏林好友、導演盧建彰回憶起剛認識齊柏林的印象，「只覺得怎麼這世界上有這麼蠢的人？拍台灣地貌不是應該政府出資請團隊來拍嗎？怎麼是一個人在拍？」盧建彰停頓了一下又說，「但是這個傻子真付出很多，透過他的影片，才發現自己的無知」。

▲齊柏林公益快閃店。（圖／記者崔至雲攝）

盧建彰說，「齊柏林有事先走了，但是大家有想過齊柏林嗎？」他認為，齊柏林公益快閃店是有意義的，在車水馬龍的街上，希望路過的人可以停下腳步思考一下，自己帶給台灣土地什麼？「台灣最需要教育的應該是大人」，大家關心股票的指數、但卻不關心台灣環境的指數，「我一職認為齊柏林的離開一定有它的意義，他是我們的老師」。

▲看見齊柏林基金會執行長萬冠麗。（圖／記者崔至雲攝）

萬冠麗說，影像是最直接有力的媒介，一張照片背後隱含的故事，身為影像紀錄者的當下信念，都令人省思。齊柏林公益快閃店1號店從齊柏林導演所累積的卅萬張照片中，挑選幾組極具指標性意義的地景照片，對比地震前後的改變與復原樣貌，例如，原本蓊鬱的「九九峰」，天搖地動後植被崩落、表土裸露；如今已回復往日青翠。日月潭中鬱鬱蒼蒼的「光華島」，地震後島圮樹傾；十年後改頭換面並正名為「拉魯島」，成為邵族人世代永遠的祖靈聖地。1999年修復完工的「霧峰林家花園」，於驗收前三天遭地震重創，幾乎全毁，如今已重新修復。

萬冠麗最後也指出，期望將每個「齊柏林公益快閃店」打造為淡水「齊柏林空間」的分身，帶著齊柏林導演的使命於全台駐腳，結合各地議題與在地團體，拋出更多省思。基金會同時鼓勵所有座落於高人潮的黃金店面，一起參與社會公益，提供更多公益團體與民眾連結的機會，使公共議題與社會關懷有機會被更多人看見及了解，讓公益快閃店於台灣各處遍地開花。

齊柏林公益快閃店 1號店

時間：9月6日（五）～9月30日（一）12:00-21:00

地點：台北市大安區忠孝東路四段4號

公民講座

盧建彰／齊柏林起飛後的我們

9月14日（六） 14:00-15:30

邱銘源／來自天空的叮嚀

9月28（六） 14:00-15:30

地點：齊柏林公益快閃店 1號店（台北市大安區忠孝東路四段4號）

921世紀震災廿週年論壇

來自齊柏林的叮嚀：面對台灣土地真相，我們準備好了嗎？

9月20日（五）14:00-17:00

地點：台大應用力學所 國際會議廳 台北市大安區羅斯福路四段1號活動人數