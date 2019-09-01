獨／明年1/1起地震分級大變革！震度變10級　「5級以上細分強、弱」

▲未來震度將細分為10級，明年1月1日起上路。（圖／翻攝震災後住家房屋自我檢查手冊）

記者賴文萱／台北報導

地震分級有大變革！中央氣象局現行採用的「地震震度分級表」，依照強弱程度一共分為0~7級震度，只要一瞬間出現符合分級表的震度，就會依此判定。但去年氣象局在更新地震觀測儀器後，經常發現量測到的震度與民眾實際感受不符現象，從上半年起著手研議新的震度分級表，未來將更細分為10級震度，0~4級、5強5弱、6強6弱以及7級，9月報交通部後，將於明年1月1日起正式上路。

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▲未來地震震度分級會變10級，明年1月1日起上路。（圖／記者姜國輝攝）

起初訂定震度分級公式，用意是要判斷災損的程度，但經常會出現短時高震度的數值，也就是只要有0.0幾秒出現瞬間高加速度值，地震報告就會採用對比該加速度值的高震度，常與民眾感受不符合，許多救災、防災單位也反應這種高震度、低災損或零災損會造成困擾。

在儀器進步後，可以將短時高震度的數值過濾掉，判斷出符合真實狀況的震度，再加上現行的分級表在震度區間上範圍太廣，以5級震度來說，區間是從80~250地動加速度（cm/s2,gal），因此氣象局上半年起著手進行分級表修正。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，由於震度表一改會牽涉到很多防災單位以及各縣市政府，目前已召開3~4場公聽會，邀集學者專家、救災單位、公共運輸單位、縣市政府、相關民間單位等共同討論，8月底完成最終書面版本修正，9月報交通部，預計明年1月1日起就會正式採用新的地震分級表。

▲現行地震震度分級表將震度依強弱分為7級，但只要出現0.0幾秒的瞬間高加速度值，也會判定為高震度。（圖／中央氣象局）

參考日本做法，未來新的震度分級表將細分為10級，從0~4級開始，接著5強5弱、6強6弱，以及7級以上。陳國昌說，新的判定方式草案，從震度5級以上改用新的計算方式，會讓目前高數值地震震度平均降1~2級。而且新的震度表，未來在高震度階所對比加速度值也會提高，更加符合防救災單位的需求。

▲日本地震震度分級表。（圖／翻攝自wiki百科）